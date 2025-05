Trabajadores marcharon contra “hoja de ruta” de Peña, que dicen es retroceso de sus derechos laborales

Organizaciones sindicales y sociales de todo el país se congregaron esta mañana en Asunción, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. En el centro de la capital se realizaron tres marchas que congregaron a miles de trabajadores del sector público y privado, en contra de lo que consideran es la hoja de ruta del gobierno de Santiago Peña: la eliminación de sus derechos laborales.

El Frente Sindical y Social, que congrega a varias organizaciones sociales, marchó desde la plaza Uruguaya hasta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). La Mesa de la Unidad Sindical, que aglutina a las centrales obreras, por su parte, se congregó en la Plaza de la Democracia. La Corriente Sindical Clasista hizo lo propio frente al Panteón Nacional de los Héroes.

Las organizaciones sociales y sindicales coincidieron en señalar al gobierno de Peña como enemigo de la clase trabajadora y lo acusaron de violentarla mediante la aprobación -a espaldas del pueblo- de leyes que lesionan sus derechos básicos: la que crea la Superintendencia de Jubilaciones, la ley de Mipymes y, la ley de la Carrera Civil.

Estos sectores acusan al gobierno de Peña de privatizar la seguridad social, flexibilizar los derechos laborales y humillar a los trabajadores públicos.

Salud: con construir hospitales no alcanza

Para el doctor Jesús Irrazabal, del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), los últimos hechos acontecidos en nuestro país en el ámbito de la salud, dejan en claro la desorganización y la improvisación del sistema sanitaria para una demanda creciente.

Irrazabal considera que el sistema de salud pública debe tener una reingeniería profunda y que no alcanza con la construcción de nuevos hospitales. “Con qué personal se va a cubrir. Hay que tener claro cómo organizar el sistema de salud, por es una mentira que tres o cuatro hospitales solucionan el problema”.

El médico agregó que la salud no comienza en los hospitales, sino en casa y que la mejor farmacia es la cocina. “Eso es promoción de la salud y eso tiene un bajo costo, pero no es negocio. Como para este gobierno negocio es robo, construir hospitales es darle a los amigos una oportunidad para el robo, entonces estamos lejos de las políticas públicas, estamos lejos de asegurarle al personal de salud una verdadera asistencia, formación e integración en un sistema que no existe“, remarcó.

Irrazabal se refirió a la muerte de un joven residente que ocurrió esta mañana y señaló que es muestra de esa realidad que viven los médicos en Paraguay. “La salud mental de los médicos, enfermeras y todos los trabajadores del hospital es una deuda. Todo eso produce estrés, fatiga crónica, a veces enojos“, dijo.

El médico indicó que otra gran deuda es la estabilidad laboral del personal de salud para liberarlo del yugo de la precarización. “Mientras yo te tenga precarizado, me necesitás y puedo hacer contigo lo que quiera“, criticó.

Educación: el Gobierno solo hace propaganda

Idolvina González, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE), manifestó por su parte la preocupación del sector docente por las actuales condiciones de sobrecarga de trabajo que acarrea la pérdida de calidad de la enseñanza.

“Todo el tiempo nos están pidiendo documentos, que al final no sirven para nada, porque no mejoran la calidad de la educación. Nuestra educación cada día está peor. Sobre todo, sentimos que nos falta muchísimo. Nos falta capacitación, mejorar la infraestructura, la tecnología, resolver las necesidades que traen los niños”, agregó.

La docente remarcó que una de las problemáticas que más ven en las escuelas, es la violencia constante que viven en sus familias y las condiciones en las que viven. “Nuestras familias, nuestros padres no tienen trabajo, techo, se mudan constantemente. No hay una mejora en la educación por miles de problemas que estamos sintiendo y pasando.

González reclamó que la falta de infraestructura de las escuelas obliga a los docentes a pedirle a las familias un dinero que no tienen. “Les estamos desangrando a nuestros padres. El Estado, muchas gracias, pura propaga de que están arreglando las escuelas, pero eso no se ve, no se siente“.

En cuanto a la situación salarial de los docentes, reclamó que además de la precarización en la que trabajan, para los que tienen un rubro, el salario no alcanza. “El sector docente hace rato que no tiene un aumento, solo ajustes, y el docente pone mucho de su bolsillo para las necesidades de las instituciones”, reclamó. “Hacemos de todo por humanidad y por nuestros niños”, remarcó.

Crisis en economía de la familia trabajadora

Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, acusó al Gobierno de Peña de haber generado la peor violencia, sin precedentes en la democracia, contra los derechos de los trabajadores y contra los trabajadores.

“Más de dos millones de trabajadores están en la informalidad. Estos trabajadores están fuera de la seguridad social, no ganan salario mínimo, trabajan más de 8 horas y en las peores condiciones”, criticó.