Itaipú se ufana de entrega “récord” de pupitres chinos y esto responde la gente

La Itaipú Binacional utilizó sus redes sociales para ufanarse de la que calificó como un “récord histórico en la entrega de muebles escolares”, en relación con la entrega de pupitres chinos comprados para instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Según la entidad, 71.857 mesas y sillas fueron entregados en cuatro semanas (un mes), en “distritos priorizados del país”.

“Unas 277 instituciones educativas de 18 distritos priorizados de los departamentos de Ñeembucú, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Central, hoy tienen sus aulas equipadas con los nuevos muebles pedagógicos de alta calidad”, señala el comunicado de la entidad.

La respuesta de los usuarios de la red social X no se hizo esperar y no precisamente en el sentido esperado por la binacional.

La inmensa mayoría de los comentarios fueron críticos. El foco principal giró en torno al ninguneo que se hizo a la industria nacional, así como el sobrecosto que acarrea la importación.

Itaipú y los pupitres chinos: “Récord histórico de robo”, le respondieron

La publicación de la Itaipú Binacional generó molestias entre los usuarios de la red social X. Uno de los comentarios fue emitido por Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, quien dijo que “lo ideal es que hubiese sido (de) industria nacional. El dinero se hubiese distribuido en nuestro país y hubiese habido más trabajo”, criticó.

Otro usuario identificado como “Paraguayo cerrista” dijo que esa cantidad de muebles “se pudieron fabricar en Caaguazú a G. 273.000 cada una”, en lugar de “traer de China, pagando a G. 850.000”.

El usuario indicó que, de esta manera se pudieron haber ahorrado G. 577.000 por cada silla. “En total (solo en los muebles entregados) se pudo ahorrar G. 41.461.489.000 (unos US$ 5,3 millones al tipo de cambio de hoy) y destinar ese dinero para medicamento en hospitales”.

El usuario Elio Torres dijo que la compra de estos muebles es un “récord histórico de robo al Paraguay”. Jorge Bobadilla, otro usuario, bautizó a los muebles como “los pupitres de oro”.

Las críticas no se limitaron a la red social X, sino también estuvieron presentes, aunque en menor medida, en Facebook. Un usuario Virginio Centurión calificó a la compra como “sobrefacturación récord”. En tanto Cristóbal Machuca habló del material audiovisual que compartió la Itaipú y dijo que produce “emoción de la sobrefacturación”.

Entrega apenas supera el 21% de los muebles

Pese al pomposo anuncio de la Itaipú Binacional, la entrega de muebles chinos a las instituciones educativas se da a paso de tortuga. Lo entregado hasta ahora -71.857 muebles-, representa apenas el 21% de los 330.000 muebles comprometidos.

Según había confirmado el ministro de Educación, Luis Ramírez, el 25 de abril -a esa fecha se habían entregado unos 50.000 pupitres-, se estimaba que para el 10 de mayo se entregarían los primeros 100.000 pupitres. En tanto, en una segunda tanda, “antes del mes de julio”, se completaría la entrega de otros 103.000 pupitres.

Según estas cifras, para la mitad del año se deberían entregar unos 203.000 pupitres chinos, por lo que quedarían por distribuirse aún otros 127.000 muebles.

El costo total de la compra de estos mobiliarios, pagados por Itaipú Binacional, es de US$ 32 millones. La empresa adjudicada es Kamamya S.A., propiedad de Long Jiang, amigo muy cercano del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien utilizó tres de sus aviones para hacer recorridos durante su campaña política cuando era candidato al cargo. Jiang también es muy amigo del clan de los Zacarías Irún en Ciudad del Este. Uno de sus miembros, Justo Zacarías Irún, es titular paraguayo de la Itaipú.

¿Cuál es el plazo de entrega de los pupitres chinos?

Según el pliego de bases y condiciones, los muebles chinos deben entregarse en un mínimo del 40% del total (330.000) en hasta 150 días (5 meses), desde la firma de contrato con la proveedora. Una segunda etapa debe ser del 30% del total en hasta 180 días y otro 30% como mínimo hasta en 240 días (8 meses).

No obstante, el superintendente de Comunicación Social de la Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, reiteró en varias ocasiones que la intención es suministrar “el 50% de los pupitres (150.000) en 45 días”. Es decir, recién van por el 47% de esta cifra (71.857), faltando solo tres días para que venza el plazo de 45 días.

Se desconocen los detalles del contrato y la firma con la empresa Kamamya S.A., pero los pupitres pedagógicos comenzaron a distribuirse el 21 de marzo. De esta fecha, pasaron 42 días.

Otro incumplimiento del contrato se dio al ensamblar estos insumos en tinglados municipales de Alto Paraná, San Pedro y Caaguazú, pese a que el PBC exigía a la empresa, tener un inmueble con una superficie techada mínima de 7.000 metros cuadrados para armar las mesas y pupitres y realizar su distribución.

Pupitres chinos, en detrimento de la producción nacional

Esta licitación realizada por Itaipú Binacional fue altamente cuestionada por empresarios locales, por un lado porque dejó a los muebles de madera, exigiendo mesas y sillas pedagógicas de plástico, y por otro lado porque además se introdujeron exigencias imposibles de cumplir por las industrias plásticas nacionales.

Además, no se exigió experiencia mínima para participar de la licitación y el único requisito para participar era presentar una facturación mínima en compra de pupitres. La empresa Kamamya S.A., de Long Jiang, había presentado tres facturas con la misma fecha, del 29 de noviembre de 2024, en las que demostraba que vendió muebles escolares a tres empresas del rubro agropecuario. La lentitud en la distribución de los muebles y el uso de tinglados municipales para el ensamble van de contramano a la experiencia que debería tener la firma.