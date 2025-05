Video: víctima de “la mafia de los pagarés” ruega a juez que retenga descuentos por estafa

Mediante un video, Luciana Bernadet Torres, enfermera jubilada, rogó al juez Diego Martín Acosta Conde para que resuelva un pedido con el que le podrían dejar de retener su haber jubilatorio, considerando que es víctima del esquema conocido como “mafia de los pagarés”.

“Señor juez Diego Martín Acosta Conde, una vez más me acerco hasta su oficina. Esta vez pidiéndole que resuelva el pedido que presenté de que se retenga todo el dinero que se me sustrajo a través de un embargo que se vio que es ilegal”, sostiene en el video.

Luciana es enfermera jubilada del Hospital de Clínicas y víctima de la mafia de los pagarés, después de haber salvado tantas vidas en la sala X de Clínicas, hoy ella necesita de la justicia para poder seguir su tratamiento y salvar la suya, escriben al final del video.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Solamente necesito, señor juez, esa resolución para que no retiren esta gente de la cuenta del Banco Nacional de Fomento. Por favor, señor, no tengo la vaga esperanza de que se me devuelva ese dinero que se me sustrajo ilegalmente y ya es mucho dinero y me están haciendo pasar muy mal, muy mal”, afirma.

Lea más: Mafia de los pagarés: muchas víctimas no sabrían de juicios en su contra, según Fiscalía

Urgen a Fiscal General del Estado que designe fiscal

La mujer asegura además que la falta de ese dinero le cuesta la vida práctica, como su salud. “Mi medio económico, yo no tengo más, señor juez, ni para salir en la esquina, no tengo dinero. No tengo para ir al doctor ni menos para comprar medicamento, por favor, señor juez. Resuelva esto por lo menos”, exclamó con la voz quebrada.

Por su parte, la abogada que representa a la enfermera jubilada, Cecilia Pérez, contó que presentaron un urgimiento al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, para que asigne un fiscal, considerando las idas y vueltas de la denuncia de Luciana, a quien siguen descontando por los embargos irregulares.

Por una cuestión de territorialidad, la denuncia penal de Luciana se presentó en la Fiscalía zonal de San Lorenzo, donde Gilda Villalba es Fiscal Adjunta, quien remitió la causa a la fiscal Lourdes Samaniego, del área II y esta última al gabinete fiscal de la FGE, pero que hasta la fecha sigue sin tener respuesta o asignación de fiscal correspondiente a ocho días de que haya llegado el expediente.

“Señor Fiscal General del Estado, sigo sufriendo las consecuencias de esta situación injusta, considerando que avanzan los descuentos compulsivos de quien supuestamente adquirió de la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (AMUCLIN), -hoy quebrada-, el supuesto crédito que se me pretende cobrar y la representante legal de la primera, quien había ejecutado la mencionada deuda de manera irregular”, sostiene en el escrito.

Denuncia que la mujer es una funcionaria pública, docente en ejercicio activo, que le ha demandado, estando ya la abogada de la demanda imputada en otra causa, correspondiente al mismo modus operandi, por los mismos hechos, en el Juzgado de Paz de la Encarnación.