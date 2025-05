Video: víctima de la mafia de los pagarés recupera dinero embargado

Beatriz Núñez Rojas es una docente que se jubiló tras 28 años de trabajo en el turno noche del Colegio Don Domingo Delvalle Alonso de Ñemby. La mujer había sacado un préstamo de G. 2.000.000 en 2017 y había firmado un pagaré por G. 6.000.000.

Según comenta, en el 2021 ya había pagado todo lo que le correspondía; sin embargo, en octubre del año pasado comenzaron a cobrarle nuevamente y su dinero fue embargado hasta abril del 2025, convirtiéndose así en una víctima más de la mafia de los pagarés.

“Yo ya había pagado y cancelado todo. Nunca jamás supe yo nada, no sabía. Completé el registro de víctimas de la mafia de los pagarés, fui a la Fiscalía, a la Defensa Pública y me dijeron que me estaban ya sacando hace tiempo mi dinero, pero que ellos no iban a poder ponerme un abogado", mencionó.

Además de reiterar que nunca fue notificada sobre un proceso, también mencionó que la empresa que estaba ejecutando los pagarés aparentemente le hizo firmar un documento que ella “no entendía”, hasta que finalmente mediante los abogados que acompañan a las víctimas, se llegó al Juzgado de Paz de La Encarnación.

Docente recuperó su dinero embargado

Luego de que la jueza interina Susana Granado haya escuchado el reclamo de la docente, convocó a un representante legal de la empresa “STE” para llegar a un acuerdo favorable entre las partes.

Luego de esto, la semana pasada la mujer pudo recuperar su dinero retenido.

“Gracias a la ayuda pude recuperar el dinero que me habían embargado y estoy muy feliz; espero que sigan ayudando a más personas con mi misma situación”, mencionó.

