Amambay: más de 900 alumnos aún no reciben los kits escolares del MEC

La Dirección Departamental de Educación en Amambay informó que se realizó la distribución de los útiles escolares proveídos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hasta fines del mes de marzo. Luego, remitieron un informe al Ministerio de Educación respecto a los faltantes, que son 917 en total, y pidieron el envío de los útiles para cumplir con toda la población estudiantil de este departamento, pero no hubo respuesta favorable hasta el momento.

El licenciado José Bernal, referente departamental de la distribución de útiles escolares, explicó que el 4 de marzo el MEC cumplió con la distribución de los kits de útiles a nivel nacional. Posteriormente, realizaron la redistribución y el 31 de marzo remitieron un informe sobre los faltantes a la Dirección de Bienestar Estudiantil y solicitaron los útiles faltantes. Ahora aguardan que se complete la entrega, expresó el funcionario de Educación.

Autogestión para llenar el vacío

En la escuela Rebeca Alén, dirigida por la licenciada Celia Alén y ubicada en el barrio Santa Teresa de la ciudad de Pedro Juan Caballero, se llevó a cabo una campaña de “donación y reciclaje de útiles escolares” para que nadie se quede sin sus materiales.

“Se reutiliza lo que sobró del año pasado, por ejemplo”, dijo un miembro de la comunidad educativa.

Desde la misma institución informaron que varios padres con una mejor capacidad adquisitiva se vieron en la obligación de comprar los útiles escolares para cumplir al máximo con lo que se estipula como parte del programa de estudios.