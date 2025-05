Cardenal López desmiente rumores de su retiro del cónclave

El cardenal desmitió los rumores surgidos tras una publicación en un periódico italiano que aseguraba que “tiraba la toalla”.

En comunicación con ABC, López Romero dijo que “no es verdad, eso es totalmente una interpretación de alguien que no tiene el más mínimo conocimiento de cómo funciona esto y que tampoco me conoce absolutamente de nada y que no se tomó la molestia de contactarme”.

“Yo dije que si me votaban salía corriendo y que me encontrarían en Sicilia, entonces han interpretado que yo renunciaba a participar en el conclave”, dijo a través de un mensaje. Y añadió que “eso es una interpretación absurda y tonta de un periodista que, como te digo, no sé quién es y no entiende nada, ni me conoce y no sabe de mi sentido del humor”.

Sería una locura

Enfatizó que la feligresía puede estar tranquila porque “yo no he renunciado absolutamente a nada, pero que me sigo sintiendo, diríamos, una persona inapropiada para ser papa, así que sigo manteniendo que sería una locura pensar en mí para ello”.

Según publicación de la agencia AFP, “a cuatro días de que empiece la elección del futuro papa, el cardenal español López Romero, arzobispo de Rabat, tiró la toalla”.

“No tengo absolutamente ninguna ambición. Nunca me podría imaginar en ese papel”, afirmó López Romero al diario Il Messagero.

Una actitud extraña -según AFP- pese a que el cardenal de 72 años y con unas ideas muy parecidas a las de Francisco no figura entre los favoritos, y más aún porque, en general, reina la discreción y no hay declaraciones públicas sobre quién puede ser el futuro papa.

Pero, para este prelado emblemático de las queridas “periferias” de Francisco, el papado no tiene ningún atractivo: “quienes lo desean están movidos por la sed de poder”, apuntó en unas declaraciones en italiano.