Muere otro médico residente y reiteran reclamos contra precariedades en el sistema

El sábado, la Asociación de Médicos Residentes del Instituto de Previsión Social (Aresips) lamentó el fallecimiento del doctor Kevin Chen, residente de tercer año en el sector de Imágenes del Hospital Central del IPS. “Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad médica de residentes y para toda la sociedad”, expresaron en un comunicado.

Luego de la noticia, numerosos médicos se pronunciaron al respecto. Una vez más, lamentaron todo el sistema de residencia, que ya se ha llevado varias vidas jóvenes. “Lo que hacemos no alcanza, no tenemos los recursos, no tenemos poder, no tenemos influencias políticas, no tenemos dinero“, lamentó una médica a través de sus redes sociales.

Lea más: Muerte de médico residente: el duro cuestionamiento de un cirujano

La misma señaló que es el momento de que mejoren las condiciones laborales, que los médicos tengan una formación más humana y de calidad, para brindar asistencia de salud como merecen los compatriotas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Necesitamos más personas como vos: íntegras, honestas, sensibles al dolor humano, serviciales, luchadoras y con atención en los detalles, que sabías qué eran importantes para los pacientes. Pero hoy, de corazón, PERDÓN, Kevin, por llegar tarde”, expresó la doctora Jessica Ferreira en un posteo que se viralizó rápidamente en redes sociales.

“¿Quién cuida al que cuida?“, preguntan

El activista Mathias Pereira, conocido por sus videos denunciando las precariedades del sistema educativo y de las calles, también compartió un video desde el hospital, para hablar sobre este asunto. Acompañado de una joven estudiante de medicina, Victoria Benítez, señaló que son muchos los médicos que “están al borde” debido a todo lo que implica hacer la residencia.

Lea más: Bloque Democrático del Congreso invita a trabajar en una ley del médico residente

En el video denuncian las extensas horas de guardia, jornadas sin dormir, la presión y los problemas de salud mental que implica hacer la residencia médica en el sistema público del país. “La salud mental mata al estudiante que siente que nunca es suficiente, mata al interno que llora en el baño y mata al residente que lo da todo y siente que no vale nada”, expresó la joven.

La reflexión final del video es “¿Quién cuida a los que nos cuidan?”.

Lea más: Remueven a jefe de Docencia del Hospital de Trauma por sobreexigencia a residente fallecido

Hace menos de una semana, falleció Marcelo Barrios, médico residente, en un accidente de tránsito que, según sus colegas y familiares, fue ocasionado por la fatiga de las pesadas horas de guardia que prestaba en el Hospital del Trauma.