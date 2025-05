Médicos se movilizan por mejores condiciones y encienden velas por residentes fallecidos

Esta tarde, médicos y médicos residentes se concentraron sobre la avenida Mariscal López casi Basilia, a pocos metros de Mburuvicha Róga, para exigir respeto a sus derechos laborales y denunciar la sobrecarga que se enfrentan en los hospitales.

Además, realizaron un emotivo acto y encendieron velas en memoria de residentes fallecidos recientemente, en especial de los doctores Marcelo Barrios y Kevin Chen.

Barrios, de 26 años, perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido cuando se dirigía a su guardia en el Hospital del Trauma. Días después, se confirmó la muerte del doctor Kevin Chen, residente de tercer año en el área de Imágenes del Hospital Central del IPS. Ambos casos despertaron preocupación por las condiciones de exigencia y estrés que enfrentan los médicos en formación.

“No pedimos menos horas, pedimos respeto al reglamento”

Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, señaló que los residentes no están pidiendo reducción de carga horaria, sino que se respete el reglamento vigente. “Muchos entran más temprano o salen más tarde de lo estipulado. No tienen tutores suficientes y eso les obliga a cargar con responsabilidades que no les corresponden”, explicó.

González afirmó que hay una voz clara de los residentes que debe ser escuchada por el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y las sociedades científicas responsables de la formación. “Queremos condiciones adecuadas para formarnos. Estar sobrecargados y estresados no significa una mejor formación”, remarcó.

También alertó sobre un dato preocupante: “Se estima que tres médicos se suicidan por año, y si incluimos a todo el personal de salud, la cifra es mayor. No se trata solo de exigir disciplina, sino de evitar maltratos, y cumplir con lo estipulado en el reglamento”.

“Se requiere decisiones políticas y cambios profundos”

Pablo Gómez, médico residente, sostuvo que “ya no es un secreto que hay una crisis en la formación de los médicos residentes”. Según él, se necesita un cambio estructural que incluya una mayor inversión en salud y educación. “No es justo que un médico haga más de 30 horas de guardia sin dormir, además de soportar abusos y agresiones. Esto debe cambiar”, dijo con firmeza.

Gómez también llamó a reflexionar sobre el tipo de profesionales que se están formando hoy. “La salud y la educación no son las mismas de hace 20 años. El sistema debe adaptarse a las necesidades actuales de la población”, concluyó.

Los médicos participantes reiteraron que la sobrecarga laboral, la falta de personal, los abusos y las condiciones precarias no pueden seguir normalizándose.