Asunción y área metropolitana: peligrosos raudales evidencian fallida infraestructura

Enormes y peligrosos raudales se formaron en pocos minutos en varios puntos del área metropolitana de Asunción, debido a la intensa lluvia que cayó en la zona alrededor del mediodía de este viernes. La pobre infraestructura vial y los deficientes -aunque costosos- sistemas de desagüe pluvial de la capital y alrededores, quedaron en evidencia en varios videos compartidos por los lectores de ABC a esta redacción.

En Asunción, una de las zonas más “tradicionales” para este tipo de problemas es sobre la avenida Fernando de la Mora, en la intersección con las calles Juan Ponce de León y Sajonia, en el barrio Vista Alegre.

En el sitio, un brazo del arroyo Leandro Sosa, que pasa al costado de la calle Sajonia, volvió a desbordarse con agua, que llega principalmente de la avenida Fernando de la Mora. En las imágenes compartidas por lectores de este medio se ve que la fuerza del agua arrastró un enorme contenedor que solamente detuvo su marcha al chocar con las barreras antirraudal instaladas en el lugar.

También se observa las casas aledañas completamente inundadas, sobre todo las que se encuentran en la parte más baja de la calle. En otro video, captado desde la avenida Fernando de la Mora, se observa el lento paso de los vehículos, que intentan no ser arrastrados por el raudal.

Colectivos y camiones pasan con menos dificultad, pero conductores de vehículos de menor porte, se mueven lento y con temor.

Millonario desagüe de Nenecho no funcionó

Otro de los puntos en Asunción donde la infraestructura no respondió, pese a las costosas y tardías inversiones de la Municipalidad, a cargo del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), fue la zona de la avenida Eusebio Ayala y Boggiani. Ahí, pese a la construcción reciente de un sistema de alcantarillado -que generó el cierre de media calzada de la avenida y enormes pérdidas para los frentistas- conductores volvieron a reportar raudales, este viernes.

En fotografías compartidas por los lectores se observa una importante presencia de agua en la pista en inmediaciones del cruce con la calle Teniente Adalberto Ramírez Franco, paralela a la calle Doctor Domingo Montanaro. El tramo entre ambas calles fue el que durante los últimos meses del año 2024 y los primeros del 2025, se mantuvo cerrado para la construcción del alcantarillado.

La obra corresponde al desagüe pluvial de las cuencas Abasto y San Pablo, dos de las ocho cuencas para las que el intendente emitió, en 2022, los bonos G8 por G. 360.000 millones.

Ambas obras, todavía en ejecución, costarán en total US$ 17,4 millones (al tipo de cambio de hoy). Los trabajos iniciaron en junio de 2024, luego de que ABC denunciara en mayo de ese mismo año, el desvío de más de G. 500.000 millones del dinero de los bonos para obras que no habían sido ejecutadas.

Al mismo tiempo de la denuncia, la Municipalidad había hecho adelantos por más de G. 27.000 millones para las empresas adjudicadas a estas dos obras, el Consorcio CCC-Tecsul y el Consorcio Pluvial Abasto. Sin embargo, en la cuenta corriente de Banco Basa N° 100121407, abierta para el depósito del dinero de los bonos G8, del saldo inicial de G. 360.000 millones, ya solo quedaban G. 48.700 millones, lo que significaba un faltante de G. 284.300 millones.

De metrobus a “acueducto”

Otra zona fuertemente azotada por la fuerte lluvia fue la ruta Mariscal Estigarribia en la zona de la fallida obra del metrobus. Varios videos compartidos por lectores de este medio, muestran gran cantidad de agua sobre esta vía a la altura de la ciudad de Fernando de la Mora.

En uno de los videos, un conductor situado sobre Mariscal Estigarribia casi 1 de mayo, muestra como el agua incluso ingresa a los locales comerciales de la zona, cuyos accesos están a una altura muy superior que la calzada. Grandes olas formadas por el paso de los vehículos golpean contra las persianas de los locales. Algunos de ellos, se observa, instalaron barreras contra el paso del agua. En las imágenes se observan también vehículos que subieron a la vereda para refugiarse de la fuerza del agua.

A una cuadra de ahí, en la esquina de Mariscal Estigarribia y Leopardi, un conductor que circulaba por la ruta captó similares imágenes. En el video se observa que los vehículos circulan con el agua casi hasta la altura del capó. La presencia de los bloques de cemento que dividen la ruta, colabora a que el agua se acumule en ambos carriles, como si fuera una gran piscina.

La fallida obra del metrobus fue adjudicada en 2016 por el gobierno de Horacio Cartes a la portuguesa Mota- Engil por G. 300.417 millones, monto que luego trepó hasta G. 403.900 millones (US$ 72.7 millones al tipo de cambio de entonces).

De ese dinero, la empresa recibió US$ 30 millones hasta octubre de 2021. Por los más de US$ 40 millones restantes, la empresa recurrió a un laudo arbitral que decidió que Paraguay pague US$ 19 millones, monto que se redujo a US$ 16,4 millones, posteriormente. En tanto, los responsables por la causa, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona lograron un sobreseimiento provisional en la Justicia.

Trabajadores atrapados en zona Terminal

En fotografías compartidas con ABC, se observa dos trabajadores de un móvil repartidor de productos cárnicos atrapados en medio del raudal, luego de que el camión en el que viajaban quedara parado en la esquina de Ybapobo y Yuasy’y, zona del barrio San Pablo de Asunción.

Según reportaron los testigos, el chofer y su acompañante tuvieron que ser rescatados con una soga, por vecinos que se arriesgaron para salvar a sus prójimos.