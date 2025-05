Anulan sobreseimiento de auxiliar fiscal y su padre en caso camioneta robada

Con el voto en mayoría de los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital admitió el recurso que presentó el fiscal Marcos Amarilla y anuló la resolución del juez de Garantías Raúl Florentín, que el 11 de febrero de este año decretó el sobreseimiento definitivo de la auxiliar de fiscalía Claudia Giselle Guillén González y su padre Alberto Ramón Guillén Ortiz, del proceso por supuesta reducción, por usar una camioneta hurtada en Brasil en el año 2022.

El magistrado Delio Vera Navarro resalta en su voto que el juzgado decretó el sobreseimiento definitivo expresando meramente que no solo persiste un estado de duda insuperable respecto a los dos imputados, sino que además se observa que la Fiscalía no realizó ninguna de las once diligencias que fueron ordenadas al dictarse el provisional en la causa.

Cuestiona además que el juez Florentín, al momento de dictar el sobreseimiento definitivo debió realizar el contraste entre los hechos atribuidos y los elementos probatorios presentados en su totalidad a más del control de la acusación planteada. En este punto indica que el juzgado debió explayar la razón por la cual el caudal probatorio de la Fiscalía no sostienen el nivel de certeza requerido; y que se limitó a establecer genéricamente que al no agregarse a la carpeta las diligencias solicitadas, correspondía dictar sobreseimiento definitivo.

Vera Navarro destaca que “un hecho punible no puede quedar simplemente impune existiendo convicción sustentada por el acusante y sin que existan otros impedimentos como el trascurso del tiempo u otras cuestiones inmersas en la norma positiva que puedan entorpecer la persecución penal”, según parte del Auto Interlocutorio N° 125 del 9 mayo de 2025.

A este voto se adhirió la camarista Bibiana Benítez.

Votó por ratificar fallo

Por su parte el camarista José Agustín Fernández votó por confirmar la resolución que dictó el sobreseimiento definitivo de padre e hija, argumentando que el provisional fue otorgado por el juzgado de Garantías a petición de la Fiscalía Adjunta para realizar 11 diligencias, lo que significa que no se reunían todos los elementos como para continuar con la siguiente etapa del proceso.

El camarista agrega que al no incorporarse estos once elementos peticionados por la Fiscalía y acusar con las pruebas reunidas antes de la solicitud del provisional, el juez Raúl Florentín dedujo que no existen suficientes elementos para quebrantar el estado de inocencia de los procesados en la presenta causa penal.