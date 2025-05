Amparo colectivo contra el IPS, plantean pacientes sin medicinas desde hace 7 meses

Desde hace siete meses que los pacientes con artritis reumatoide reclaman la falta de sus medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS). Estos fármacos son vitales para sus tratamientos y calidad de vida, afirman desde la Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA), que exige una solución urgente por parte de las autoridades del seguro social.

Laura Aguilera, secretaria de AGA, contó a ABC que pese a las reiteradas notas remitidas a las autoridades del IPS, desde el ente no brindan respuesta a los pacientes, que obligados por la carencia, han postergado sus tratamientos. Los fármacos, tienen un elevado costo y son imposibles de pagar por los asegurados, afirman.

“Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de parte del IPS, todo es solo promesas. Realmente es lamentable la situación en la previsional, no tenemos los biológicos, que son muy caros. Estos fármacos oscilan entre US$ 2.000 a US$ 2.500″, explicó Aguilera.

IPS: unos 300 pacientes sin medicación

La secretaria de la AGA detalló que desde octubre del 2024, los pacientes con artritis y asegurados del IPS, están carentes -principalmente- de dos fármacos: Tocilizumab y Adalimumab (Humira), ambos biológicos originales.

“En el caso de Humira, por ejemplo, nunca se repuso la medicación; Tocilizumab sí volvió a salir, pero sacaron solo unas cuantas dosis para ciertos pacientes, pero son muchos los que quedan sin su medicación. Es muy difícil que así puedan seguir sus tratamientos”, lamentó.

Aguilera precisó que unos 300 pacientes están sin medicación y, en el caso de Humira -que no está disponible desde octubre del año pasado- los pacientes están desde esa fecha sin sus medicinas.

Plantean amparo judicial colectivo

Pese a los pedidos formales realizados mediante notas dirigidas al presidente del IPS, doctor Jorge Brítez y, autoridades del Consejo de Administración, la secretaria de la AGA afirmó que no han recibido una respuesta del seguro social.

“Los pacientes están queriendo hacer un amparo judicial colectivo. Sería un caos, pero es lo justo, porque sus vidas están en riesgo. Nosotros estamos tratando, por todos los medios, de llegar a un acuerdo con el IPS. Estamos viendo también con la ministra de Salud (María Teresa Barán), pero no encontramos solución, porque depende del IPS y ellos están poniendo trabas”, sostuvo Aguilera.

Intereses particulares, denuncian pacientes

La secretaria de la AGA mencionó también, que lamentablemente hay “intereses de otra instancia” que están causando mucho daño a la previsional y a sus asegurados, que pese a sus aportes mensuales, no encuentran respuesta a sus dolencias en el IPS. Mencionó por ejemplo la supuesta negociación que existe en la compra de medicinas biosimilares, que ya se están utilizando en los servicios del seguro social.

“No satanizamos los biosimilares, bienvenidos sean. Realmente no estamos en contra de los biosimilares, lo único que nosotros pedidos es que los pacientes que empezaron sus tratamientos con medicamentos originales, puedan seguir sus tratamientos con esa medicación y, que sean los pacientes nuevos los que ingresen con biosimilares”, manifestó.