Cocineras del Mercadito preocupadas por cierres domingos y feriados

A través de una circular, la Municipalidad de Asunción dispuso eliminar órdenes de trabajo los domingos y feriados para mejorar la calidad del gasto, lo que preocupa a las cocineras de los mercados municipales, ya que les limitaría el trabajo los días que más clientes tienen.

“Lo que nos preocupa es la disposición que viene de la Municipalidad de Asunción, que están haciendo recortes con sus empleados y eso nos quiere afectar en cerrar los fines de semana, principalmente los domingos y feriados. No quisiéramos que nos alcance eso, porque es una forma de fomentar turismo, es un mercado municipal de años de trayectoria, jamás se cerró y no sé por qué nos van a tener que sacar el privilegio de tener que trabajar en los días feriados, los domingos, los días que más se acerca la gente a nosotros para poder vender un poquito más", señaló Karina Fleitas, del Mercado Municipal N° 1.

Precisó que son los empleados municipales los encargados de abrir y cerrar los mercados, por lo que al no haber órdenes de trabajo, no van a poder abrir los locales.

“Yo hablé con el administrador de nuestro mercado y él también está preocupado por esto, pero escapa de su posibilidad, porque ellos tampoco van a ser pagados. La municipalidad paga doble por los días trabajados, domingos o feriados, y ese beneficio lo que se le está sacando, por eso ellos no van a trabajar", aseveró.

Cocineras del mercado no quieren cerrar domingos y feriados

Fleitas contó que la disposición hasta ahora no prohíbe abrir los feriados, pero que tras la circular quedaron en suspenso hasta ayer hasta última hora de la tarde, ya que no sabían si hoy abrían o no.

“A eso de las cuatro de la tarde dijimos, ‘sí, mañana trabajamos’, pero seguimos con el suspenso de que ¿será que el domingo vamos a trabajar, o mañana? Nosotros queremos seguir trabajando porque tenemos clientes seguros que vienen todos los días“, indicó.

Agregó que son tres feriados los que no trabajan, el 25 de diciembre, día de Navidad, el primero de enero, año nuevo, y los viernes Santos, días en los que el mercado está cerrado.

“Nosotros estamos aquí todos los días. Nosotros los fines de semana hacemos, ahora con la crisis que tenemos, sube la carne, sube el gas, todo tiene que subir y nosotros nos mantenemos en nuestros precios, por lo menos trabajando y vendiendo más los fines de semana o aprovechando los feriados que tenemos un poquito más de gente, ellos quieren cortarnos eso. Que se arreglen ellos con todos los gastos que tienen, eso es totalmente administrativo de ellos y que no nos perjudiquen a nosotros que tenemos las ganas de trabajar”, reclamó.

Contó que son aproximadamente entre doce a quince puestos que cuentan además con sus propios funcionarios, los que serían afectados por la disposición municipal.

“Es un perjuicio para nosotros que todos los insumos suban de precio. Por ahora mismo no subimos nada, porque hace poco subimos el puretón que estaba G. 15.000, ahora vendemos a G. 17.000. Por favor, señor intendente, tenga un poquito de consideración con nosotros, los trabajadores, sus personales municipales que también están esperando día a día de usted, sea un poquito más responsable y pueda cubrir todas sus necesidades, usted mismo señor intendente”, rogó.