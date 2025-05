Exfiscala Ana Girala insiste en anular acusación por presunto esquema de coima

Con el pedido de nulidad de la acusación inició hoy el juicio oral a la ex fiscala de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López, sus ex funcionarias y tres abogados, sindicados como integrantes de un supuesto esquema de extorsión y coima que funcionaba en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo. Por su parte, el Ministerio Público solicitó incluir como testigos a tres personas procesadas en este caso, por lo que las defensas afirman que no corresponde el pedido.