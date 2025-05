Cardenal Martínez volvió del Vaticano: esto contó sobre el cónclave y León XIV

El cónclave eligió al estadounidense Robert Prevost como el sucesor del papa Francisco el pasado 8 de mayo y así se inició el pontificado de León XIV.

Dos cardenales compatriotas fueron partícipes del cónclave que eligió al nuevo líder de la Iglesia Católica: monseñor Adalberto Martínez y monseñor Cristóbal López, español nacionalizado paraguayo.

Monseñor Martínez arribó hoy a nuestro país a través de un vuelo que aterrizó poco antes de las 07:00 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP).

Cómo se dio la elección y el cónclave

El cardenal comentó cómo se dio la elección de León XIV, en un cónclave que duró dos días.

Comentó que en las reuniones de congregaciones, previo al cónclave, se reunieron y pudieron escucharse entre cardenales para concluir en un consenso. “Creo que fue muy espontáneo”, acotó.

Señaló que, una vez iniciado el cónclave, ya se empezaron a manifestar los votos de confianza hacia Prevost.

“Una vez que estábamos adentro los cardenales creo que hicieron cifrar su confianza en Prevost, quien estuvo mucho tiempo en Perú y conoce Latinoamérica; también estaba en el Dicasterio de Obispos hace dos años, que se encarga de elección de obispos. Creo que a través de ese trabajo era bastante conocido por los cardenales”, mencionó.

Ya lo conocía a Prevost

Refirió que él ya lo había conocido al nuevo Papa debido a que este tenía contacto, como autoridad de la Santa Sede, con los obispos de Latinoamérica.

“Yo lo conocí anteriormente, habíamos conversado con él porque es miembro de la Pontificia para América Latina, que es la única comisión que hace nexo de la Santa Sede con Latinoamérica y él es el presidente”, declaró.

Acerca de su participación en el cónclave, que -junto con López- es la primera vez que un compatriota lo hace, dijo que se sintió como un representante de la Iglesia paraguaya, que -destacó- es la más católica de nuestra región.

Resaltó, a su vez, que es la primera vez que se da un cónclave con la cantidad de cardenales que tuvo y con una representatividad “universal” de 71 países del mundo.

El mensaje al Paraguay y la invitación de Peña

El cardenal también dio a conocer el mensaje que le dio el nuevo Papa al pueblo paraguayo. “Antes de venir, yo le mandé un mensaje pensando que ese teléfono no estaría utilizando el papa León XIV. En un mensaje me dice que tenga buen viaje y saludos al pueblo paraguayo. Eso me decía él en el último mensaje que recibí ayer con mucho cariño”, contó.

Reveló, asimismo, que el sumo pontífice fue invitado a visitar el Paraguay por el presidente Santiago Peña, quien asistió a la entronización del nuevo pontífice.

“Esperamos que pueda formalizarse esa invitación porque estoy seguro de que muchos jefes de Estado le habrán invitado para ir a sus países”, expresó.

Cómo será el pontificado de León XIV

Con relación al pontificado que se espera con León XIV como sucesor del Papa argentino, el monseñor respondió que “creo que todas las declaraciones y las homilías que ha hecho encajan perfectamente en el magisterio de Francisco, sobre sus enseñanzas, de una iglesia sinodal, de una iglesia que quiere ir Concilio Vaticano II como fuente de una iglesia salida y creo él se siente así”.

Finalmente, Martínez anunció una conferencia de prensa en la que -dijo- brindará mayores detalles sobre el cónclave y su presencia en los últimos días en la Santa Sede.