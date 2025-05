Bonos G8: Desagüe pluvial de Nenecho colapsa tras lluvias y vecinos temen derrumbes

La zona de obras del desagüe pluvial de la cuenca Santo Domingo, encarada por la administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), amaneció este viernes destruida por el efecto de la lluvia caída sobre la capital el jueves. Parte del pavimento hidráulico, recientemente construido sobre la calle Nuestra Señora del Carmen, a la altura del cruce con la calle Capitán Patricio Morel, fue arrastrado por el efecto del agua, relataron vecinos.

Según los testigos, la presencia en la pista de maquinarias de la firma Covipa, integrante del consorcio adjudicado, dificultó el paso del gran caudal de agua que circulaba por la pista, que desbordó las cañerías recientemente instaladas. Como consecuencia de la erosión del agua, los cimientos que sostenían el pavimento se fueron desprendiendo hasta que el hormigón finalmente cedió.

En la mañana del viernes, se podía observar un enorme agujero en el pavimento y parte del bloque de hormigón hidráulico desprendido. En el cauce del arroyo Santo Domingo, por su parte, había una inmensa cantidad de escombros, parte de los cimientos desprendidos de la obra.

Ya el jueves, los vecinos denunciaron enormes perjuicios provocados por las obras y la lluvia, como la inundación de sus domicilios, además de daños materiales a vehículos que quedaron expuestos a los raudales como consecuencia de la obra. El agua arrastró, además, el pedregullo colocado por la contratista para tapar la zanja abierta en la vereda de los frentistas, completando el panorama de destrucción de la zona.

Vecinos preocupados por posible derrumbe

Vecinos ubicados al borde del arroyo Santo Domingo manifestaron su preocupación por un posible derrumbe de sus casas, como consecuencia de la fuerza del agua. Los afectados señalaron que ellos mismos habían colaborado para la construcción de un muro de contención que actualmente mantiene sus casas a salvo.

Según dijeron, los responsables de la obra prometieron no afectar esa construcción, pero el episodio de jueves produjo un serio riesgo para el muro, por el desprendimiento de escombros. A esto se suma la apertura de la zanja en la vereda, que ya expuso los cimientos de sus propiedades a los efectos de la vibración que generan las máquinas utilizadas para la obra y la erosión del agua.

Los vecinos reclaman que hasta el momento no tuvieron acceso al proyecto completo de la obra, como solicitaron desde el día de la “palada inicial” que hizo el intendente en la zona. El interés de ellos es que puedan mantener el acceso a sus viviendas por el costado del arroyo y a la vez, poder contar con un espacio público para la comunidad.

Contaron que siguiendo el cauce del arroyo, hay más viviendas que no tienen acceso vehicular y que solamente acceden a la calle por el Parque de la Salud, propiedad del IPS.

Máquinas descompuestas en pista

ABC constató que, al menos en la mañana del viernes, las obras en el lugar estaban paradas, como consecuencia de las averías en dos de las tres máquinas que estaban en pista.

En el lugar una pequeña mini cargadora de la firma Covipa, una de las integrantes del consorcio encargado de la obra, estaba sin las cuatro ruedas. Frente a ella, una excavadora de mayor porte estaba siendo reparada en una de sus “orugas” (ruedas dentadas), por lo que tampoco estaba en funcionamiento.

Desvíos en mal estado

Ante el cierre del acceso a Capitán Patricio Morel, la única vía alternativa de los vecinos y automovilistas que circulan por la calle Nuestra Señora del Carmen en dirección a la avenida Augusto Roa Bastos es Soldado Desconocido. La calle es la única en la zona que fue intervenida por la empresa contratista, pero el recapado es de mala calidad y ni siquiera completaron un tramo de dos cuadras.

Los vecinos y automovilistas que circulan por la zona se ven obligados a tomar Soldado Desconocido y Presbítero Justo Román, donde el empedrado está en pésimo estado, para llegar a la avenida Augusto Roa Bastos.

Detalles de la obra

La obra de desagüe pluvial de la cuenca de Santo Domingo fue adjudicada al Consorcio Pluvial Santos, representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani e integrado por Chaves Construcciones y Covipa. El monto de la obra es de G. 72.389 millones y el plazo para ejecución de los trabajos es de 12 meses. El 27 de marzo de 2025, en el acto de palada inicial “simbólica”, según el propio intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), este había prometido a los vecinos que ese mismo día iniciarían el recapado de las calles alternativas.

La cuenca forma parte de las ocho obras previstas con el dinero de los bonos G8, que la administración de Rodríguez emitió en 2022 por G. 360.000 millones. Antes del inicio su construcción, apenas dos de esas ocho obras -cuencas de Abasto y San Pablo- se encontraban en ejecución. Estas habían comenzado en 2024, año en el que ABC denunció el desvío de más de G. 500.000 millones en bonos para obras que no habían sido ejecutadas.

La palada inicial de la cuenca de Santo Domingo se dio, además, una semana después de un acto similar en la cuenca de General Santos y San Antonio, que hasta ahora no avanzó más allá del recapado de algunas alternativas. Otras cuatro obras, Ayala Velázquez, España II, Terminal y la de la zona de la Universidad Católica, siguen esperando. Pese a no haber concluido ninguna de las obras prometidas, el dinero ya no está. Al cierre de 2024, de los G. 506.737 millones que figuran como saldo de bonos, en las cuentas bancarias destinadas a ese dinero ya solo aparecían G. 804 millones.

En 2024, ABC denunció el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras que no habían sido ejecutadas. La denuncia fue confirmada por la Contraloría en el informe de junio de ese año, que la semana pasada dio pie al pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados.

El informe ya había sido remitido a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación penal. Rodríguez está imputado además por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, en la que el Ministerio Público sostiene que existió un perjuicio de G. 1.800 millones.

Otras obras de G8 que avanzan lento

En el barrio San Pablo de Asunción, los vecinos de las calles Domingo Montanaro y Eduardo San Martín manifestaron este viernes su molestia por el lento avance de las obras de desagüe pluvial. Los trabajos genera dificultades diarias y afectan a los servicios básicos. En el sitio, la intervención lleva más de un año sin concluir.

Estos trabajos forman parte del lote Abasto del desagüe pluvial de la cuenca Itay y Lambaré, adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. (Covipa) y Chaves Construcciones S.A.I. y representada por Silvio Manuel Peña. El monto del contrato es de G. 71.393.978.785. Hasta abril de este año ya se le entregaron adelantos por más de G. 23.787 millones.

En otro punto del barrio, sobre la calle Yporã esquina Incienso, el Fiscal de Obras de la Municipalidad, el ingeniero Carlos Gómez, explicó que la dificultad está en el caudal constante de agua que pasa por la zona, que obliga al bombeo para realizar la excavación “en seco”, lo que retrasa los trabajos.

Esta obra corresponde al lote San Pablo del desagüe pluvial de la cuenca Itay y Lambaré, adjudicada al Consorcio CCC - Tecsul, representado por Mauricio Javier Cordero. El monto del contrato es de G. 64.777.837.460, por el cual ya recibieron, hasta enero de este año, adelantos por G. 15.426 millones.