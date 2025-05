Lenta implementación de tobilleras electrónicas: este sería el motivo, según director del 911

La desconfianza en la tecnología nueva es uno de los factores por los que los operadores de la justicia tienen un lento avance en el proceso del uso de tobilleras electrónicas, según dijo el director general del Sistema 911, Hernán Escobar.

“Yo creo que hay un poco una desconfianza y un miedo todavía hacia la tecnología, o sea, es un poco empaparse más en esto y a partir de ahí ya comenzará a ser normal el uso de la herramienta. Todos los procesos en todos los países nos costaron, o sea, nos contó la gente que les llevó de cuatro, cinco a seis meses que esto comience a rodar normalmente”, aseguró.

Contó que hace tres semanas colocaron cuatro tobilleras, después se pidieron dos más, totalizando cinco esta semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos todavía muy por debajo de lo que realmente queremos, o sea, ojalá después de esta capacitación que vamos a hacer para los jueces, ya podamos que todas las detenciones o los arrestos domiciliarios tengan ya una tobillera porque le facilita a la policía el control de estas personas con esta medida alternativa”, sostuvo.

Lea más: Tobilleras electrónicas se utilizarán en casos de violencia familiar en Asunción

Primera tobillera electrónica en Asunción

Agregó que hoy se colocó un nuevo dispositivo, además de registrar el ingreso de estudio de la factibilidad técnica de otros cuatro pedidos más de jueces, tanto de Central como de Asunción, como el caso conocido de hoy, que fue la primera tobillera electrónica en Asunción.

“Las anteriores, fueron de Central, si bien el juez fue de Asunción el que solicitó, se dispuso la colocación en Central, el área de exclusión en Central. Lo que nosotros tenemos ahora es tres estudios más para capital, dos para Central”, afirmó.

Contó que el lunes tendrán capacitación con la sala técnica de la Corte Suprema de Justicia para poder explicarles mejor como funciona la tecnología a los jueces de paz, de garantía y ejecución y sentencia.

“Explicarle lo mismo, el protocolo, cuáles son los datos que nosotros necesitamos, qué es lo que necesitamos saber y aparte le explicamos qué es la tobillera, qué hace la tobillera y cuáles son los alcances para que ellos puedan entender realmente”, explicó.

Lea más: Corte amplía tobilleras electrónicas a casos de delitos económicos

Estudio de factibilidad del uso de tobillera electrónica

Reiteró que para el estudio de factibilidad del uso de la tobillera electrónica, un equipo de funcionarios del área técnica de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec), va hasta el domicilio, marca, georreferencia todos los puntos del domicilio, establece un área de seguridad a partir del cual el dispositivo tiene que informar si la persona viola o no un arresto domiciliario.

“Tiene que entrar, tiene que ver si dentro de la casa toda la casa tiene señal, se mide, se ve si tiene una conexión regular a la ANDE, si sus dispositivos donde va a enchufar, etcétera, se hace toda la prueba, a partir de ahí se firma y eso se le informa al juez, que es técnicamente viable que la persona pueda utilizar la tobillera”, señaló.

Agregó que las personas que no calificaron fue porque no tenían conexión regular al servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) o estaban de forma clandestina a conexiones de energía eléctrica, lo que también está considerado como un hecho punible, lo que no les permite avalarlo.

Señaló que la ley establece la tipificación de los hechos punibles y bajo qué criterio, tanto en el Código Penal, en el procesal penal, en la ley 1.600 y en la ley 5.777, además de la acordada de la Corte Suprema de Justicia, que establece la cuestión administrativa para los jueces.

Resaltó que la mayoría de los casos solicitados se dan en el marco de una investigación por violencia doméstica y por violencia intrafamiliar.