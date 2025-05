Masivo ausentismo de estudiantes ante bajas temperaturas

Entre 5 y 7 estudiantes por grado faltaron a sus clases esta mañana en la Escuela Básica N° 20 República del Ecuador, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en Lambaré, luego de registrarse menos de 10° en las primeras horas del día.

La directora de la institución educativa, Ruth Olmedo, indicó que en total se ausentaron unos 100 de los 350 alumnos y trató el asunto como una “ausencia masiva”.

Lea más: Comunidades educativas de San Pedro siguen sin clases y a la espera de respuestas al MEC

“Se da una ausencia masiva, importante, los alumnos reportan en su mayoría que están con cuadros respiratorios, muchos tienen también la famosa alergia con el cambio de clima”, explicó la directora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que como la población es muy variada, realizan, como cada año, una colecta de abrigos entre las familias. Quienes pueden donar, entregan sus abrigos en la dirección, para repartir las ropas a las personas de la escuela que se encuentran en situaciones más vulnerables.

Faltaron 14 estudiantes en un solo grado

En la Escuela Básica N° 806 Inspector Mayor Eusebio Florentín, también en Lambaré, no se dio una ausencia masiva de estudiantes, según informó la directora, Gloria Riveros, pero sí tuvieron algunas ausencias, sobre todo en el nivel inicial, donde la asistencia apenas superó el 50% de los matriculados.

Lea más: Plantean aulas exclusivas para estudiantes con discapacidad

Pero en el segundo grado, por ejemplo, de 24 alumnos, este jueves se ausentaron 14 y el miércoles, solo asistieron 6 niñas y niños.

De acuerdo con el reporte de la escuela, las faltas se dieron igualmente por cuadros respiratorios relacionados a la presencia de bajas temperaturas.

Instan al uso de tapabocas y el lavado de manos

En la Escuela Básica N° 612 Cerro Corá, también en el distrito de Lambaré, la ausencia de alumnos por el frío intenso no fue muy alta, según dijo Ruth Vela, directora de la institución.

Lea más: Persiste medida de fuerza en colegio de Yrybucuá y preparan viaje al Ministerio de Educación

“Pero nosotros tomamos medidas, hay una circular del año pasado que habla de la flexibilidad de horario, entonces se tiene tolerancia para la hora de entrada, incluso hasta las 8:00 recibimos a los estudiantes, con tal de que vengan”, señaló.

Las directoras de los tres centros educativos indicaron igualmente que toman varias medidas como el uso de tapabocas o el lavado de manos (principalmente antes o después del almuerzo escolar).

También sigue vigente la medida de flexibilidad en el uso de abrigos, pese a que no sean del mismo color que el uniforme de cada escuela. “La idea es que vengan bien abrigados, pero que en lo posible y si no hay enfermedad que no falten”, explicó la directora Ruth Vela.

MEC mantiene vigente tolerancia en horario de entrada y el uso de abrigos

Si bien todavía no emitió una circular o resolución con respecto a la temporada de bajas temperaturas este año, desde el MEC informaron que sigue vigente la circular del 2024 en la cual establecen la flexibilidad en el horario de entrada y en el uso de abrigos, ante el intenso frío.

Lea más: Lo que dice la nueva viceministra de Educación sobre las pantallas

La medida busca evitar contagios masivos de enfermedades respiratorias y, además, promover la asistencia a la escuela.