Camacho afirma que pedidos de intervención de Asunción y CDE son inconstitucionales

Emilio Camacho, abogado constitucionalista, aseguró que los pedidos de intervención presentados por la Contraloría General de la República respecto a la intervención de los municipios de Ciudad del Este y Asunción son inconstitucionales.

Señaló que si fuera defensor de los intendentes Óscar “Nenecho” Rodríguez y Miguel Prieto recurriría a la Sala Constitucional, por ser “claramente violatoria a la Constitución”. Afirmó que se podría pedir una medida cautelar para suspender los efectos del proceso para la intervención.

“Convirtió a la institución en un instrumento de persecución jurídico-política. No responde a la pregunta de por qué estos dos municipios y no los otros más de 200 municipios. Es la arbitrariedad de la Contraloría. Es evidente que no se ha respetado la Constitución”, manifestó en contacto con ABC Cardinal.

Un pedido arbitrario, según Camacho

Señaló que la Contraloría es “arbitraria” al momento de decidir solamente estos municipios, pese a que existen docenas donde se cometen irregularidades. Señaló que el argumento de que Asunción y CDE son las ciudades más “importantes” o “grandes” es completamente “arbitrario”, pues cada ciudadano puede considerar que otras son las ciudades más importantes.

“Qué intendente va a confiar hoy en la Contraloría”, cuestionó. Aseguró que el “criterio personal” no puede intervenir al momento de definir cuál municipio intervenir y cuál no.

La Constitución, en su artículo 165, inciso C, establece textualmente que se podrán intervenir municipios y gobernaciones “por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República“.

Sin embargo, dijo que el Ejecutivo es el que debe pedir una intervención y no la Contraloría, institución que solo debe remitir dictámenes. Camacho señaló que en este caso fue la Contraloría la que pidió la intervención y esa atribución no le corresponde.

“El punto es: ¿por qué hace esto el contralor? La Contraloría dictamina sobre su auditoría. Yo no creo que el Ejecutivo haya pedido esta intervención", planteó.