Educación Sexual: MEC dice que manual ya está en las escuelas

Algunos ministros del Poder Ejecutivo brindaron una conferencia de prensa en la tarde del lunes, a raíz del feminicidio de Fernanda Benítez, la estudiante de 17 años de Coronel Oviedo. El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, aseguró, por ejemplo, que ya tienen materiales avanzados con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en materia de educación sexual.

“Estamos avanzando en la implementación de diferentes estrategias, dentro de las escuelas del sistema educativo público, para trabajar lo que es el área de la sexualidad, pero vinculado también con la efectividad”, manifestó Gutiérrez.

El enfoque de educación sexual y afectividad está apoyado por sectores autodenominados "provida" y “profamilia”, liderados por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, quien promueve su difusión en colaboración con el MEC y con gobernaciones en todo el país.

Esta línea fue ampliamente cuestionada por expertos, docentes, organizaciones y estudiantes, por tener un enfoque considerado por los expertos, como machista, con sesgo de género, conservador y discriminatorio.

Manual de sexualidad y afectividad ya está en las aulas, según el MEC

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró a través de la dirección de Comunicación del MEC, que el manual de educación sexual y afectividad ya está en las aulas y se aplica en todos los niveles educativos, es decir, desde el nivel inicial hasta la educación media.

“Eso está en campo de forma satisfactoria, en todos los ciclos y ahora continúa con capacitación a los maestros y así seguimos”, aseguró el ministro.

Si bien los manuales tienen el enfoque de sexualidad y afectividad, no se trata de los libros del ex plan 12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad”, de la ecuatoriana María Judith Turriaga, ahora denominados de Educación en la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (EASE). Estos materiales, según el MEC todavía no están listos para su aplicación en los centros escolares.

El MEC maneja con bastante hermetismo estos manuales sobre educación sexual y afectividad, pero prometió compartir los contenidos en el sitio web oficial, en el transcurso de este día, miércoles.