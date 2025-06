PJC: delincuentes se llevan una moto tras forcejeo con su víctima, una adolescente de 14 años

Un caso de robo de motocicleta fue denunciado ante la Comisaría N° 14 del barrio Defensores del Chaco de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según informaron desde la Policía Nacional, una joven de apenas 14 años, conducía su biciclo por la calle Filemón Valdez, en la intersección con Capitán Fermín Casco cuando fue interceptada por dos sujetos que iban también en una motocicleta, uno de los delincuentes bajó de su biciclo, la joven víctima intentó evitar el atraco forcejeando con el asaltante pero fue en vano; los malhechores consumaron el hecho y huyeron del lugar. “La víctima dijo que forcejeó con el delincuente pero no manifestó que haya recibido alguna lesión de consideración”, señaló el oficial Diego Leguizamón, subjefe de la comisaría N° 14. En cuanto a las circunstancias del hecho dijo que “ocurrió en una zona poco poblada y donde hay muchos depósitos; es oscuro y por el mal estado del camino no da para acelerar mucho; no hay imágenes pero igual estamos trabajando en la investigación”, indicó, refiriendo los factores que favorecieron a los criminales para lograr su objetivo.

El asalto ocurrió el jueves último en horas de la noche en el barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero.

Otro biciclo fue recuperado mediante rastreo

Otro caso de hurto fue denunciado en la misma Comisaría N°14. El caso tuvo un desenlace distinto ya que la motocicleta hurtada fue recuperada por los agentes policiales gracias al sistema de rastreo satelital con el que contaba el biciclo. El rodado fue abandonado por los ladrones en un patio baldío de la fracción San Alfredo del barrio Defensores del Chaco. “El rastreo es un elemento muy importante para la recuperación”, valoró el oficial Diego Leguizamón sobre el caso. Agregó que tras recuperar el vehículo los intervinientes devolvieron a su propietario Alan Franco por disposición de la fiscal Reinalda Palacios.