Zanja Pytã: denuncian a intendente por apropiación; jefe comunal niega y contraataca

Una denuncia penal por apropiación fue presentada por la empresa Solución Ambiental SA ante el Ministerio Público en contra del intendente municipal de Zanja Pytã, Pablino Arévalos (ANR). La empresa, que mediante capital extranjero adquirió costosas máquinas para trabajar en procesamiento residual, tiene como representante legal a la licenciada María Elena Alcaraz.

La presentación contra el intendente de Zanja Pytã fue realizada en Asunción y derivada a Pedro Juan Caballero la semana pasada. Desde entonces, está a cargo de la fiscal Mirtha Martínez, quien el pasado 3 de junio comunicó al juzgado penal “el inicio de una investigación preparatoria”, y se espera que realice las demás diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

El abogado de la empresa, Diego Lansac, explicó las razones por las cuales fue denunciado el intendente. En ese sentido, señaló que el jefe comunal se quedó con bienes que pertenecen a Solución Ambiental SA y que, hasta la fecha, se niega a devolverlos.

“Se ha apropiado de más o menos 74 ítems que pertenecen a la empresa recicladora, que se instaló en Cerro Corá y tuvo que retirarse por problemas con el local. Ahí aparece el intendente de Zanja Pytã, Pablino Arévalos, para ayudar a guardar las maquinarias de la empresa, y grande fue nuestra sorpresa cuando encontramos un nuevo local y el intendente ya no quiso devolvernos las maquinarias”, indicó Lansac.

Agregó que el perjuicio causado a la empresa rondaría los 5.000.000 de dólares, teniendo en cuenta el valor de los ítems en cuestión, entre ellos camiones, un autoclave, prensadores y varios insumos que se utilizan en una empresa recicladora.

Intendente niega la acusación y trata de estafadora a la denunciante

El intendente Pablino Arévalos, negó haberse apropiado de los bienes de la empresa Solución Ambiental SA.

“Ella (María Elena Alcaraz) todo lo que no vendió, lo empeñó; sus cosas no están conmigo. Es una estafadora de primer nivel. Los camiones, por ejemplo, están empeñados acá en la ciudad y yo sé dónde están. Estoy esperando que me llamen de la Fiscalía y voy a responder ante la justicia”, señaló el jefe comunal.

Agregó que incluso le prestó a Alcaraz dinero de sus finanzas personales por valor de 150 millones de guaraníes, suma que, según sus manifestaciones, la mujer nunca devolvió.

“No niego que me ayudó”, dice representante legal de la empresa

María Elena Alcaraz, representante legal de la empresa Solución Ambiental SA, aceptó que, en principio, el intendente de Zanja Pytã efectivamente le ayudó, pero fue en “forma personal”.

“Hoy tengo una empresa a la que tengo que responder, y él se está apropiando de las cosas de esa empresa”, manifestó. El jefe comunal debe devolver los bienes, insistió.

