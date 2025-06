Anuncian manifestación frente a la Fiscalía de Curuguaty en repudio a la imputación del intendente de Maracaná

El pedido de detención de Cantero es por la presunta invasión de inmueble, relacionado al caso del asentamiento San Miguel, ubicado en el distrito de Maracaná, de donde fueron desalojadas ocho días atrás unas 230 familias que hace 9 años estaban afincadas en el lugar, donde ya tenían sus viviendas, plantaciones agrícolas, cría de animales y la instalación de algunos servicios básicos, incluido un local escolar, cuatro sistemas de agua potable, una capilla y energía eléctrica.Todas estas mejoras fueron destruidas con el desalojo de los ocupantes del terreno. Durante la intervención de la comitiva policial-judicial realizada hace ocho días, fueron heridas con armas de fuego tres personas, entre ellas un uniformado de la FOPE y dos del grupo de los campesinos.

En lo que respecta al caso del intendente municipal, cabe indicar que durante el operativo de desalojo a cargo de la Policía Nacional y un oficial de justicia, el jefe comunal admitió que efectivamente estuvo acompañando a los funcionarios de la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), debido a una solicitud de acompañamiento realizada por el Ministerio del Interior.

Aclaró, además, que a pesar de que estuvo presente dentro del inmueble en conflicto, no se le puede considerar como invasor de inmueble, ni mucho menos de instigador, por lo que considera que la acusación en su contra estaría siendo promovida por algún sector o personas interesadas en apropiarse de las tierras donde se encontraban muchas familias trabajadoras procurando salir adelante, pero que actualmente se encuentran en un precario campamento en la cercanía del río Curuguaty’y, sin ningún tipo de acompañamiento de las instituciones del Estado, enfatizó.

“Para mí es bastante raro que me acusen de invasor, atendiendo que solamente estuve acompañando de cerca a los funcionarios de la Codeni y también, como autoridad, tengo la obligación de saber lo que ocurre con mis compueblanos y no compueblanos que se encontraban en el asentamiento. Y si ese argumento van a usar en mi contra, no tengo problema de presentarme en la Fiscalía y dar la cara en cualquier lugar en defensa de la gente que necesita de sus representantes en este difícil momento”, subrayó Cantero.

Repudio a la fiscal y a algunos políticos de la zona

En relación con la medida de protesta preparada para mañana desde las 08:00 frente al Ministerio Público de Curuguaty, uno de los organizadores de la manifestación, Miguel Ramírez, anunció que esta movilización es exclusivamente para escrachar a la fiscal Inés Estigarribia y a algunos políticos colorados de la zona, que, según datos que manejan, estarían detrás de la imputación del intendente de Maracaná, con el simple hecho de acompañar a las familias del asentamiento San Miguel.

“Ya tenemos individualizando a uno de estos políticos, que es un conocido personaje de Canindeyú, que posiblemente ya había comprado una parte del asentamiento San Miguel, que además es muy cercano al Gobierno actual, por lo que estaría haciendo todo lo posible para poner a su nombre estas fincas antes de que vaya a la llanura su equipo político”, agregó Ramírez.