Director de un Colegio es denunciado por agredir a un alumno en el predio educativo

La denuncia fue presentada por el padre del menor, alumno del noveno grado. Según su relato, su hijo recibió un mensaje vía WhatsApp, supuestamente enviado por la hija del director, en el que se le pedía encontrarse detrás del sanitario del colegio.

El menor fue hasta el lugar indicado, donde encontró a la adolescente en compañía de otra amiga menor de edad. “Mientras conversaban, fue sorprendido por el señor Regalado Agüero Rojas, director de la institución, quien según el testimonio de mi hijo le propinó un golpe con la mano abierta en el lado derecho de la cabeza, sin mediar palabra alguna, lo que le hizo tambalear”, relató el padre.

Agregó además que, al día siguiente, el director se presentó en su domicilio para pedir disculpas. “El domingo vino el director a mi casa a pedir disculpas y que no sabía que se trataba de mi hijo, pero cuando mi hijo lo vio, entró en pánico”, expresó el padre visiblemente afectado.

“Ahora no sé qué hacer, porque mi hijo me dice que ya no quiere ir al colegio por temor. Además, el director es su profesor de Guaraní”, indicó el denunciante.

Por su parte, el director Regalado Agüero Rojas también presentó una denuncia ante la misma subcomisaría local. En su declaración, sostuvo que la noche del sábado 7 de junio, cerca de las 23:30, observó a una persona con capucha presionando contra la pared a su hija menor de edad en una zona oscura, al costado del sanitario.

Señaló que, al acercarse por el frente del colegio para auxiliarla, empujó al hombre y se dio cuenta de que se trataba de un alumno de la institución. Manifestó que actuó para separar a su hija, alegando que el menor tenía intenciones de abusar de su hija.

Ambas denuncias fueron remitidas al Ministerio Público, donde la fiscal Erika Encina quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la coordinadora departamental de Educación Doris Centeno, informó que está al tanto del caso y adelantó que se aplicará la Resolución N.º 784/2024, inciso E, que dispone la reasignación temporal de funciones fuera del contacto con la presunta víctima y otros estudiantes, lo que implicaría la separación temporal del cargo del director mientras duren las averiguaciones.

La comunidad educativa se encuentra conmocionada por el incidente y se mantiene a la espera de la actuación de las autoridades competentes, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).