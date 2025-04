MEC registra más de 90 denuncias contra docentes por abuso sexual en dos años

Son 94 denuncias de abuso sexual contra docentes las que registró el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desde que Luis Ramírez asumió la cartera de Educación, según afirmó.

“Desde que yo llegué, de agosto del 2023 a marzo, ahora, al 2025, hemos recibido 94 denuncias que están siendo investigadas, que se están trabajando y se está haciendo todo el proceso y algunas también con denuncia fiscal”, sostuvo.

Dijo que las mismas son variadas, desde primaria, secundaria y otras que incluyen a directores, y que las mismas se dan a nivel país.

“Hay todo un proceso muy cuidado, nosotros tenemos una dirección de cuidado y protección del niño y se siguen todos los protocolos de manera a que podamos salvaguardar en primer lugar a ese niño, incluso si eso significa que tienen que ir a otra institución, si eso significa que hay que mediar para que en la misma institución se generen las condiciones de seguridad”, aseveró.

Abuso sexual en escuelas: docentes apartados

Luis Ramírez fue consultado sobre qué ocurre con los docentes denunciados por abuso sexual, si es que son apartados. “Claro, eso es automático, y eso es todo un tema muy complejo también, porque muchas veces son profesores que han ganado concursos y están sus horas retenidas por este motivo”, afirmó.

Agregó que las denuncias alarman muchísimo, sobre todo porque considera que lo que ocurre en los colegios es un reflejo de un comportamiento social, porque la educación no ocurre fuera de un contexto particular, social, y si eso ocurre en la escuela, esta es como una caja de resonancia de esas situaciones.

Sobre el caso del docente de 56 años que fue absuelto en primera instancia en un juicio por abuso sexual de una niña por medios telemáticos, en la que enviaba mensajes de índole sexual a su alumna de once años, aseguró que mientras la sentencia no quede firme y no se llegue a todas las instancias, el procesado no volverá a dar clases.

“El juicio continúa, que haya tenido una primera instancia, el juicio continúa, tanto y en cuanto continúe el juicio, no entra al aula, no va a entrar al aula. Si llega a la Corte, supóngase usted y en la Corte hay una sentencia definitiva, en ese momento recién se va a definir qué hacer con ese maestro, si se lo reincorpora o no se lo reincorpora, de acuerdo a la sentencia”, sostuvo.

Tolerancia cero a abuso sexual en escuelas

Aseguró que desde el MEC no solamente mantienen tolerancia cero a los abusos sexuales, sino que desarrollan programas, proyectos de educación en la afectividad, que es lo que creen es lo que más se necesita, en los que se educa a los padres, a los profesores, a los niños, poniendo como eje central de la salud mental de los paraguayos.

También fue consultado sobre si es que los estudiantes se animan a denunciar los casos, a lo que respondió que es muy variado, ya que depende de muchos factores, como la zona, la calidad de comunicación, entre otros.

“Hay que reconocer que hay zonas en nuestro país donde el niño no tiene tanta intervención, o no tiene una dinámica vincular muy importante dentro de su contexto familiar, está como todo más reglado y como una presencia del adulto de mucha autoridad donde el chico tiene poco espacio, hay lugares donde cuesta mucho más por eso”, afirmó.

Insistió en que también depende mucho del modelo de educación que tiene el niño o niña, ya que hay lugares donde cuesta más hablar del abuso sexual, porque generalmente, en la mayoría de los casos, se da dentro de un contexto familiar, no solo de la familia, ya que el maestro es familiar para un niño, y en ese marco ocurre.

“Cuesta mucho más para un niño entender estas cuestiones, estas dificultades y poder tomar también la decisión de poder distinguir y denunciar”, refirió.

Abusos se dan fuera del aula

Sobre dónde y cómo se dieron los abusos sexuales a estudiantes por parte de docentes, dijo que es variado, y que generalmente no se suelen dar en el desarrollo de la clase, sino que fuera del aula.

“Diferentes casos en diferentes ciudades, con diferentes enfoques, y la verdad que es una situación muy, pero muy triste, triste por sobre todas las cosas, porque no hay derecho a perjudicar la existencia de nadie, y menos la de un niño”, lamentó.

Dijo que es muy difícil a partir de ahí toda la recomposición que tiene que hacer ese humano, es un esfuerzo, un desgaste humano muy grande y es uno de los procesos al que más apuntalan desde la institución, por eso estén creando las unidades de apoyo psicológico.

“Son nuestros centros de atención a la integración e integralidad, porque desde ahí tenemos que ofrecer posibilidades de trabajar terapéuticamente también con los niños y sus familias”, concluyó.