Mañana vence plazo de extorsión de hackers y Gobierno reafirma que no cederá

Ante un intento de extorsión de cirbercriminales que amenazan con exponer datos de todos los ciudadanos paraguayos si el gobierno no paga US$ 7.400.000, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) afirmaron que no cederán y que ya tomaron medidas al respecto. Pidieron a la ciudadanía mantener la calma y no entrar en pánico.