Ciberataque: Mitic confirma que se filtraron datos ciudadanos

Ayer, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) confirmó que nuevamente varias instituciones del Estado fueron víctimas de un ataque cibernético. Esta mañana, el ministro Gustavo Villate señaló que la mayoría de estas fueron puntualmente accedidas para cambiar la imagen de sus páginas web.

“Todavía estamos analizando. Al ser registros, hay que ver qué tipo de datos y la veracidad de los registros que se tienen dentro”, señaló.

Lea más: Nuevo ciberataque sería “una de las filtraciones de datos más grandes del país”, según experto

Precisó que se registraron incidentes de ciberseguridad en las siguientes instituciones públicas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ministerio de Justicia Ministerio de Salud Cámara de Diputados Presidencia de la República Secretaría Nacional de Deportes Dirección Nacional de Meteorología Ministerio de Trabajo Ministerio de la Niñez y Adolescencia Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales Gabinete Militar

Los datos vulnerados que preocupan al Mitic

El ministro señaló los hackers, en la mayoría de estas instituciones, lo que hicieron fue hallar una vulneración en la web e ingresar para hacer un “cambio en la imagen”. No obstante, resaltó que preocupa el acceso a datos del Ministerio de Salud.

“El que consideramos un poco más sensible es el tema de Salud, que es una filtración de datos en particular, no fue cambio de imagen institucional. Estamos en una etapa de análisis”, manifestó.

Confirmó que se vulneraron datos de la ciudadanía, específicamente relacionados al sistema de vacunación; es decir, accedieron a todos los datos brindados por los ciudadanos cuando se vacunaron.

Lea más: ¿Qué implica la filtración y venta de datos de paraguayos?

“Estamos en etapa de investigación, pero, a priori, son datos relacionados con la información de vacunación. Son datos personales“, recalcó.

Sobre los usos que se pueden dar a esos datos, explicó que generalmente este tipo de ciberataques se hacen por dos fines: en algunos casos se accede a las páginas para luego pedir un rescate, pero en la mayoría de los casos se buscan datos para usurpación de identidad y estafas o robos.

Lea más: Duras críticas al cartismo y ni MITIC tiene claro el proyecto de datos personales

Lo que recomienda Mitic

Considerando este grave hecho, el ministro resaltó que es importante que la ciudadanía tenga mucho cuidado con sus claves de acceso a cuentas bancarias, instituciones a aplicaciones sensibles de ese tipo.

“La recomendación es siempre tratar de utilizar el segundo factor de autenticación para los que tienen algún tipo de sensibilidad o no poner claves que estén relacionadas a la vida personal, o cumpleaños, o fechas de aniversario”, manifestó Villate.

¿Qué hace el Mitic?

Villate aseguró que desde hace años se hacen ataques cibernéticos de este tipo. En esta ocasión, la filtración se inició el día viernes. “Nosotros venimos desde hace un tiempo con una campaña de concientización desde el Mitic”, aseguró con respecto a qué vienen haciendo para evitar estos hechos.

Recalcó que con frecuencia hablan sobre la importancia de que las contraseñas sean más “robustas”.

Lea más: Alertan sobre filtración masiva de datos de paraguayos en la web oscura

En otro momento, señaló que a partir de estos hechos se iniciaron trabajos para blindar los sistemas de las instituciones públicas vulneradas. “Cuando tenemos identificado que se dio, es mucho más fácil identificar por dónde, si ya sabemos dónde fue atacado, cómo fue atacado o qué servicio en particular -recordemos que cada institución muchas veces tiene ‘n’ servicios publicados en la web-, identificar dónde está la vulneración hace que sea más fácil identificar dónde está el problema y resolver esa situación”, manifestó en contacto con ABC Cardinal.

Acotó que, indistintamente a este hecho, están trabajando constantemente para hacer recomendaciones a las diferentes direcciones técnicas de las instituciones públicas, dando soporte y asistencia técnica.