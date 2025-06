MI IPS, con fallas continuas en agendamiento: “Es un suplicio”, denuncian asegurados

Incontables quejas se recibió hoy sobre el sistema MI IPS para el agendamiento de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Según las denuncias, el sistema falla constantemente, pero en la fecha, se registró una falla total del mismo, imposibilitando esto marcar turnos o realizar otra acción disponible a través de la plataforma digital.

“Es imposible ingresar. El sistema responde que hay un problema de comunicación con el servidor”, denunció a ABC una asegurada, quien al no recibir el mensaje para confirmación de turno, intentó realizarlo a través de MI IPS.

Su temor ahora es que debido a este inconveniente, el turno médico que tanto le costó conseguir, sea direccionado a otro paciente. “Debo consultar con un traumatólogo; me costó mucho conseguir este turno y ahora espero que no me saquen porque no hice la confirmación. No recibí el mensaje por celular y se supone que debo confirmar el turno, 48 horas antes”, lamentó la asegurada.

MI IPS tiene constantes fallas, denuncian

El IPS realiza desde febrero pasado, la confirmación obligatoria de turnos -un sistema que afirman los asegurados- ha aportando positivamente en la buena utilización de los horarios. Sin embargo, los aportantes todavía se quejan por los sistemas poco efectivos del IPS para agendar turno para la asistencia médica en sus servicios.

“Llamar al call center es casi una tortura. Podes estar cinco horas esperando que te atiendan, pero nadie responde. MI IPS tampoco es efectivo porque constantemente registra fallas. Es un suplicio para los asegurados agendar un turno”, lamentó Raquel Cristaldo, quien mencionó que intenta, desde la semana pasada, marcar una cita con un especialista en oftalmología.

IPS dice que pago de aportes, saturó el sistema

ABC consultó con el IPS sobre las fallas en sus sistemas denunciadas durante el día y, la respuesta de la Dirección de Comunicación fue que MI IPS sí está funcionando con cortes momentáneos. Según se indicó, la saturación del sistema se debe a que en la fecha, se está pagando el aporte obrero patronal.

“Estuvo funcionando, solo que se cortaba por momentos debido a que hoy también es el vencimiento en el pago de aporte obrero patronal y, eso hacia que se sature el sistema”, indicaron desde la institución.