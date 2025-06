Video: Nenecho se compara con Rocky Balboa y dice que “el muerto goza de muy buena salud”

“Todavía no escuché la campana final”, comienza diciendo Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de la Municipalidad de Asunción, en un video que publicó en su cuenta de X, en el que compara su tenacidad con la de Rocky Balboa, personaje de ficción interpretado por Sylvester Stallone. Anteriormente ya se había comparado con Jesucristo y, en otra ocasión, con un padre que castiga a sus hijos si no hacen la tarea.

A pedido de la Contraloría General de la República, el 11 de junio la Cámara de Diputados aprobó la intervención a la administración del intendente de Asunción y ahora solo se aguarda que el presidente de la República, Santiago Peña, designe por decreto un interventor o interventora. Esta mañana, Rodríguez se reunió con los directores de la comuna y les solicitó “la máxima cooperación”.

En el video de la reunión, Nenecho afirma que esta fiscalización es una gran oportunidad para demostrar que no se ha cometido ningún hecho punible durante su gestión. “Vemos esto como una brillante oportunidad para tirar por tierra todas las mentiras, todos los inventos referente al manejo administrativo”, expresaron los directores.

En el video pide “no bajar los brazos” y “trabajar con fuerza en la prestación de servicios”, evitando que la ciudadanía se vea afectada durante el periodo de intervención. “Yo, personalmente, quiero darles la tranquilidad a cada uno de ustedes y que ustedes puedan transmitir (el mensaje). Les pido prestar la colaboración al interventor o interventora y al equipo”, expresó.

Nenecho, con fe y fortaleza inquebrantable, asegura

En su mensaje, el imputado intendente de Asunción afirmó que tiene fe y que está fortalecido. Además, aseguró que no cometió errores en su administración.

“Yo les digo, y quiero que me miren, con fe y fortaleza inquebrantable estoy, y quiero transmitirles la misma fe y la misma fortaleza, porque no hicimos absolutamente nada malo”, aseveró.

Nenecho menciona también los G. 500.000 millones de bonos que debían ser para obras pero que fueron desviados, lo cual fue confirmado por la Contraloría y es uno de los motivos del pedido de intervención. “Si hoy hablan de ingresos, de gastos que se hicieron, a Dios gracias ya no es más G. 500.000 millones, a Dios gracias ya no es más que se desvió o se utilizó para algún provecho propio o particular; sino hoy ya es G. 360.000 millones y que se gastaron en gastos rígidos y se puede corroborar la trazabilidad de cada guaraní”, confirmó.

Todavía no escuché la campana final, dice Nenecho y se compara con Rocky Balboa

Rocky Balboa es un personaje de ficción interpretado por Sylvester Stallone desde los años 70. En esta saga, Stallone es un boxeador tenaz con espíritu inquebrantable y con una historia de superación personal.

Haciendo alusión a esa tenacidad es que el cuestionado intendente de Asunción se comparó hoy con el personaje de cine, asegurando que todavía no escuchó la campana final del asalto o combate.

“El muerto que ellos creen haber matado, goza de muy buena salud; está con una tremenda fortaleza y fe. Y como decía mi película de cabecera, Rocky Balboa, todavía no escuché la campana final”, expresó.

Ante el grupo de funcionarios de la Municipalidad de Asunción, Nenecho afirmó además que “cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias de los mismos".

Pidió colaborar con intervención para evitar tergiversaciones

Durante su discurso, el intendente de Asunción pidió “no escatimar documentación alguna si es que se les requiere”, en relación con la intervención que afronta su administración.

Rodríguez indicó que el interventor designado no insistirá en los papeles, sino que se limitará a informar de que no le remitió la documentación requerida y, que esto, “automáticamente ya se presta para las tergiversaciones, ya se presta para que cada uno saque su conclusión, juzgue o condene a la persona”, refiriéndose a él.

El intendente, cuya administración se está interviniendo, aseguró también que la Municipalidad de Asunción tiene absolutamente todo como para respaldar el destino del dinero de los asuncenos.