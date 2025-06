RGD afronta nuevo juicio, esta vez por presunta extorsión con cheques robados

Con el planteamiento de incidentes por parte de la querella adhesiva y la defensa inició este jueves el juicio oral y público a Ramón González Daher, por la supuesta extorsión al empresario Alberto Antebi con parte de los cheques que fueron robados del juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien estuvo a cargo de la causa que finalizó con la condena del ex dirigente de fútbol a 15 años de cárcel.

El usurero luqueño participó de la audiencia por medios telemáticos de la Unidad Penitenciaría Industrial La Esperanza, donde actualmente cumple su sentencia; y está representado por la Abg. Raquel Talavera. La letrada planteó el incidente de excepción de incompetencia del Tribunal de Sentencia con el argumento que los hechos ocurrieron en el distrito de Luque y que un colegiado de esta ciudad debería juzgar la causa penal.

La defensa también planteó la inclusión de algunas pruebas y la exclusión de los extractos de llamadas, informes de telefonía y capturas de pantallas, que ofrecieron los fiscales anticorrupción Néstor Coronel y Luis Piñánez; y la exclusión de otras capturas de pantalla que ofreció ella misma como representante del acusado.

Por su parte el Abg. Marcio Battilana, en representación del querellante Alberto Antebi, planteó incluir entre las pruebas documentales la verificación de crédito que promovió Ramón González Daher en el juicio de convocatoria de acreedores que impulsó el año pasado el empresario Alberto Antebi, víctima de la presunta extorsión.

El Tribunal de Sentencia que integran los jueces Laura Ocampo (presidenta), Fabián Weisensee y Cándida Fleitas programó la continuidad del presente juicio oral para este viernes 20 de junio, a las 11:00, con la contestación del Ministerio Público y la querella adhesiva sobre los incidentes planteados por la defensa.

Presunta extorsión de Ramón González Daher

Según la acusación fiscal entre los meses de junio y julio de 2021 Ramón Mario González Daher exigió de manera reiterada a Alberto Helfon Antebi Duarte a que le entregue dinero en efectivo o cheques por montos superiores a la deuda que había contraído con el acusado y, a cambio RGD le devolvería tres cheques que la víctima le había librado en el año 2019, cargo Banco Atlas, habilitados a nombre de Antebi Duarte.

El Ministerio Público agrega que González Daher indicó a Antebi Duarte que si no realizaba la refinanciación o el pago en efectivo, presentaría los cheques ante la entidad bancaria para el cobro, por lo que para evitar la cancelación de su cuenta bancaria por la presentación de los cheques que podrían no ser cubiertos por falta de fondos, Antebi Duarte procedió a la recepción y consecuente canje de dichos cheques, suscribiendo nuevos instrumentos de pago por montos más elevados.

Los cheques recibidos por el empresario Alberto Antebi, por parte del usurero luqueño, son por los siguientes montos: US$ 560.000, US$ 450.000, US$ 100.000, dando un total de US$ 1.110.000, de acuerdo a lo señalado por la fiscalía en su requerimiento conclusivo.

La fiscalía resalta que estos tres cheques fueron sustraídos del juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la capital y ofrecidos como prueba en el marco de la causa N° 122/2019, caratulada “Ramón Mario González Daher s/ lavado de dinero y otros”, caso en el cual fue condenado a 15 años de cárcel.

Denuncia por usura y extorsión contra RGD

El abogado Mario Battilana, en representación de Alberto Helfon Antebi Duarte, había promovido denuncia penal contra González Daher por los hechos punibles de usura y extorsión.

La supuesta extorsión también se corrobora –según el Ministerio Público– por la nota del 18 de abril de 2022 de la empresa Telecel SA, en la que informó que desde la línea celular que pertenecería a González Daher, se realizaron insistentes llamados y mensajes de textos a Alberto Antebi Duarte.

El Ministerio Público agrega en su acusación que Ramón González Daher “mediante la amenaza de depositar en el banco los cheques que le fueron librados por Antebi Duarte (y que podrían no ser cubiertos por insuficiencia de fondos y ocasionar la cancelación de su cuenta bancaria), logró que este dispusiera de su patrimonio al librar nuevos cheques con intereses elevados y por sumas mayores a las establecidas en cheques anteriores, produciéndose así un perjuicio patrimonial”.

El tipo penal previsto por la Fiscalía para González Daher se encuadra a lo que dispone el Art. 185 (extorsión) inc. 1° del Código Penal, en calidad de autor.