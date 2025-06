Estos son los mitos frecuentes sobre las vacunas y enfermedades respiratorias, según Héctor Castro

De malinformación calificó el doctor Héctor Castro a la información maliciosa que se viraliza en redes sociales respecto a las vacunas, siendo que hoy en día la mayoría de las internaciones y muertes por virus respiratorios se dan en personas que no se inmunizaron debido a los prejuicios generados por las fake news.

“Hay una garúa importante, el piso está muy húmedo, el hábito que debe debemos incorporar es la vacunación. Lastimosamente, porque las redes sociales han causado mella en lo que significa la adherencia a la vacunación, ¿y por qué razón?, porque nosotros, nuestra principal fuente de información es el teléfono celular”, sostuvo.

Remarcó que en general los grupos sociales de WhatsApp son los que proveen de esta malinformación que muchas veces causa reticencia a la hora de decidir ir a vacunar.

“Muchas veces no es desinformación, muchas veces es malinformación. Desinformar puede ser en el marco de la ignorancia, pero mal informar ya es con intención de causar un daño a través de un mensaje que compartimos”, aseveró.

Mitos sobre las vacunas

Uno de los principales mitos es que la vacuna le enferma a la gente, lo cual el médico aclaró que es absolutamente falso, pese a que se convirtió en un comentario clásico tras la jornada de vacunación.

“Lo que sucede es que la mayoría de las personas ya se vacunan cuando el contagio ya está instalado en la comunidad y uno pudo haberse contagiado por el virus y desapercibidamente se vacuna ya incubando una un cuadro respiratorio. Es imposible que la vacuna produzca la gripe”, afirmó.

Insistió en que la vacuna evita la internación, la necesidad de terapia y el fallecimiento. Dijo que pese a que una persona se vacune, igual puede contraer el virus respiratorio, pero la diferencia es en que la persona vacunada tiene muchas menos posibilidades de internarse o de morir.

“Esta vacuna tiene el virus inactivado, o sea, es imposible que se multiplique y por ende que causa enfermedad. ¿Cuál es la razón de la vacuna? La vacuna lo que produce es despertar al sistema inmune, que es el sistema nuestra defensa, activar los anticuerpos que son los soldados que luchan contra las enfermedades, específicamente les dice a los soldaditos que son los anticuerpos si viene esta clase de virus ataquen inmediatamente”, explicó.

Virus evoluciona cada año

Agregó que los virus respiratorios evolucionan con el tiempo, por eso es importante vacunarse cada año, para que los anticuerpos puedan identificar las nuevas cepas que circulan.

“Este año vos no sos el mismo del año pasado. Y este año a lo mejor vos subiste un poco de peso o te apareció algún riesgo metabólico como diabetes o ya pasaste los 60 años o tenés una enfermedad que todavía no está diagnosticada. O sea, hay un montón de cosas que aparecen que no nos hace lo mismo en cuanto a la circunstancia de nuestro cuerpo el año pasado, este año”, sostuvo.

También dijo que los casos de personas que no se vacunan y no se enferman, son fortuitos y que la salud no puede dejarse al azar en ese sentido. Además de tener en cuenta que si uno se protege, también le protege a la familia.

“Estamos viendo con mucha preocupación que nos hemos relajado en las medidas que nos ayudaban a mitigar el contagio o a prevenir individualmente padecer el contagio. El lavado de manos, ventilar los ambientes cerrados, guardar reposo cuando uno está con un cuadro respiratorio febril, tener en cuenta que el uso de tapabocas, aunque esté estigmatizado por la pandemia, el uso de tapabocas, quiero insistir con esto, es una barrera para aquel que no tiene”, reiteró.

Muertes de niños por virus respiratorios

Castro contó que en el hospital pediátrico Acosta Ñu, en la primera quincena de junio, superaron la cantidad de consultas de todo el mes de mayo, alcanzando un promedio aproximado de consulta de 400 niños por día en la urgencia, del cual entre 60% y 70% son cuadros respiratorios. Agregó que de los internados, solo tres de cada diez niños están vacunados.

“En su gran mayoría viene a ser resfrío común o enfermedad tipo influenza que no necesitan internación. Ya hemos superado las 500 internaciones en lo que va del año, niños internados por cuadro respiratorio. Ya hemos superado los 100 niños que ingresaron a la terapia intensiva. Lamentablemente, ya tenemos ocho niños fallecidos por cuadros respiratorios. Por lo tanto, por eso les decía, lamentablemente el denominador común es la ausencia de vacunas en estos niños”, insistió.

Agregó que los dos momentos en los que una parte importante de la sociedad acude a vacunarse es en la temporada previa al contagio de los virus respiratorios y después de que saltan las primeras alarmas por los contagios masivos, lo que consideró como una reacción de la misma ante un peligro inminente. Indicó que la mayor dificultad se da en la población de adultos, ya que los adultos se creen sanos, por lo que no se vacunan.

Ante la consulta de sí una persona que estuvo con un cuadro respiratorio debería vacunarse, dijo que lo debe hacer, ya que son varias cepas de virus los que se contagian en nuestro país.

“Si fue influenza, hay que recordar que hay tres tipos de influenza que están circulando y la vacuna contra influenza, por eso se llama trivalente. La que está circulando con mayor frecuencia, influenza AH1N1, después influenza AH3N2 y después influenza AB. Cualquiera de los tres te pudo haber tocado. Pero eso no quiere decir que si te tocó uno ya no te va a tocar lo siguiente, te puede tocar, entonces vacunate”, explicó.

Grupos de riesgo

Remarcó que los grupos de riesgo están compuestos por los menores de 3 años y los mayores 60 años, además de los que tienen alguna enfermedad de base.

Recordó que las recomendaciones para ayudar al sistema inmunológico y evitar contagios de las enfermedades respiratorias son ventilar los espacios, tener una alimentación sana consumiendo frutas y verduras, o caldos y sopas, mucha hidratación y el lavado frecuente de manos.

Insistió en que no es recomendable la automedicación, como tampoco darle antigripales a los niños. Los antiparasitarios y antibióticos no sirven para la gripe, a excepción de que el médico lo indique. En el caso del antipirético se usa solamente si hay fiebre, recomendable el paracetamol, pero no se debe abusar del mismo, porque también puede causar daño hepático.

Tampoco se debe insistir con la medicación si es que no se siente que se esté curando la gripe, considerando que con o sin antigripal, o medicamentos, el periodo de gestación dura de 10 a 14 días.