Hambre Cero: MDS insiste en suspender alimentos a escuelas que no reportan raciones

El Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), presidido por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, también tesorero de la ANR, emitió el martes último la polémica Resolución N° 043/2025, por la cual dispuso la suspensión temporal del servicio de alimentación escolar del programa Hambre Cero, en las escuelas que hayan omitido “injustificadamente” la carta del reporte de recepción de raciones.

La normativa generó confusión y descontento en el sector, principalmente de parte de directores de instituciones educativas, quienes denuncian que hay más de 300 escuelas públicas sin acceso a internet. Asimismo, indicaron que hay constantes problemas para la carga diaria de datos en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), que forma parte del Registro Único del Estudiante (RUE).

Luego del reclamo del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), se decidió esta mañana, tras una reunión en la que estuvieron presentes el ministro Tadeo Rojas, el ministro de Educación, Luis Ramírez y los líderes del gremio de directores, la conformación de una mesa técnica que se encargue de buscar soluciones a este conflicto.

“Hemos dejado claro de que esta resolución, no es ninguna amenaza, ni mucho menos la intención de suspender la provisión de la alimentación escolar. Más bien es una persuasión, porque encontramos una serie de situaciones relacionadas al proceso administrativo y, principalmente, la necesidad de la carga -por parte de los directores- de la recepción de la alimentación escolar”, manifestó el ministro Tadeo Rojas.

En Asunción, Central y Presidente Hayes, 42% de escuelas no reportan raciones, afirman

Rojas brindó información sobre la carga de datos de raciones en el sistema. El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), tiene bajo su administración el programa Hambre Cero en 1.039 instituciones educativas de Asunción, Central y Presidente Hayes.

De los 1.039 centros escolares, el 58% tiene sus datos sobre raciones recibidas a diario en el SIAE, mientras que el otro 42%, no los tiene. Esto, según dijo el titular del MDS, genera problemas con el pago a las empresas proveedoras, pues únicamente si las provisiones están debidamente registradas, puede realizarse la gestión administrativa con las proveedoras.

En el caso de las escuelas sin acceso a internet, Rojas explicó que ya cuentan con un procedimiento establecido con el MEC, por el cual se les brinda más tiempo para rendir cuentas sobre las raciones recibidas. “Hay excepciones para aquellas escuelas que tienen dificultades de conectividad”, remarcó.

Luego, apuntó que “una directora de un distrito de Fernando de la Mora, no puede decir que no tiene internet y, no puede poner como excusa la no carga de la recepción de raciones servidas. Me entorpece cerrar el proceso de pago, la empresa me reclama, y yo cómo le voy a exigir a la empresa calidad, cantidad, en tiempo y forma, para el sostenimiento”.

Ratificó suspensión si no se justifica falta de datos

Si bien desde la salida de la resolución, la provisión de la alimentación escolar no ha sido suspendida en ninguna institución educativa, Tadeo Rojas insistió en que si no se cargan los datos, se tendrá que tomar medidas.

“Si realmente no quieren cargar los datos, entonces vamos a tener que indefectiblemente suspender las raciones de comida y que se haga responsable esa directora con la comunidad educativa y, cuando se solucione, se vuelve a brindar la alimentación”, justificó.