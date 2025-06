Esto dice la Municipalidad de Villa Hayes por escuela Nueva Asunción sin aulas ni pupitres

Hoy se dio a conocer qué niños sufren mucho las bajas temperaturas de los últimos días porque dan clases en el patio ante la falta de aulas en la Escuela Anexo Nueva Asunción, de Remansito, en Villa Hayes. La institución, que está dentro de la finca 916, territorio que fue desafectado hace dos años por una ley a favor de los ocupantes, ya funciona desde hace varios años de una manera muy precaria, según explicó el intendente de Villa Hayes, Luis López.

Agregó que la escuelita es una extensión de la escuela Jorge Gayoso, que sí está habilitada legalmente por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero no está dentro de la microplanificación por falta de autorización explícita a la Municipalidad para utilizar los fondos del Fonacide, debido a que aún falta regularizar y formalizar el título de propiedad de la escuela.

“Yo debo destinar mis recursos propios, ya sea Royalties que está destinado para obras, no en escuelas, o recursos propios para hacer esas obras. Nosotros lo que hicimos fue, nos hicimos presentes, hicimos relevamiento, hicimos el proyecto, y necesitamos, según la planilla de obras, para construir una nueva aula, terminar un aula que necesitan ampliar nuevos sanitarios y una cocina con depósito en ese lugar de G. 205 millones”, aseguró.

Sin embargo, como el MEC impuso para el primer semestre del 2025 construir exclusivamente 17 cocinas con depósitos en el distrito, ahora que está terminando el semestre, podrán conocer el saldo presupuestario para poder invertir en construcción y reparación de aulas y sanitarios. Dichos fondos se administrarán vía Consejo de Desarrollo Municipal en nueva Asunción, según señaló el intendente.

Municipalidad conoce necesidad de escuelita

Aseguró que conocen la necesidad, tienen la voluntad y les falta un poco de plata para poder hacer las obras en la escuela. Agregó que solamente la municipalidad y quizás también la gobernación tienen la posibilidad de invertir esas obras.

“No tienen el título de propiedad todavía. Están en proceso de regularización de la tenencia de la tierra y no existe título de propiedad. Entonces, no te van a poner ni un ladrillo en ese lugar. Tenemos que usar nuestra platita que tampoco alcanza. Pero tenemos la voluntad. Hicimos todo el proceso, tenemos todo el proyecto ya como para hacer y conseguimos los recursos y hacemos. Que no es el único lugar”, sostuvo.

Dijo que cerca de la institución hay otra escuelita en las mismas condiciones, para la que también buscan invertir en infraestructura, pero tiene el mismo problema.

“Siempre cuestiono el modelo administrativo, que es un poco perverso, tremendamente burocrático, pero la gente ya está allí, la escuelita existe, el ministerio paga salario de uno, dos o tres maestros, y es una realidad porque la gente ya está allí. Entonces, alguien le tiene que dar una solución”, aseveró.

Puesto de salud abandonado

Contó que también hay un puesto de salud al lado de la escuela en las mismas condiciones que hace años la comunidad con autogestión construyó una parte, que sigue siendo muy precario, pero pese a eso trabajan allí una licenciada, una enfermera y un médico y no funciona como una Unidad de la Salud Familiar.

“A mi criterio, es lo que necesita por la gran cantidad de personas en ese lugar. Lo que nosotros hicimos fue relevamiento de lo que existe y de lo que falta. Atendiendo el proyecto siguiendo las especificaciones y requisitos del Ministerio de Salud. Lo que está en rojo es lo que existe y la ampliación que se necesita. Hicimos todo el proyecto, lo que está en negro hay que demoler”, indicó.

Dijo que para mejorar el centro de salud necesitan G. 1.170 millones para tener una USF como establece el Ministerio de Salud.

Agregó que pronto las tierras estarán a nombre de la municipalidad y que incluso, desde su administración están transfiriendo las propiedades a los ministerios correspondientes, lo cual aseguró que “se hace rápido” y podrían lograrlo incluso este año.

“Podemos hacer más rápido, nosotros como municipalidad, pero como no está dentro de nuestro presupuesto y nuestra obligación, nosotros tenemos que buscar esos recursos adicionales”, concluyó.