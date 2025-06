MEC se desentiende de cruda realidad de niños sin aulas en Villa Hayes

Los niños del tercer ciclo de la Escuela Anexo Nueva Asunción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ubicada en Remansito, Villa Hayes, no tienen aulas, por lo que dan clases en el patio, sufriendo las bajas temperaturas extremas registradas en los últimos días.

Muchos de los alumnos van con abrigos livianos y sin gorras. Las profesoras indican que esta situación se da debido a que hay muchas necesidades en muchas familias, que son de escasos recursos económicos.

“Los niños sufren demasiado, muchísimo con este frío. Muchos vienen con mangas largas más livianas, hay muchas necesidades en cuanto a eso”, relató el miércoles la profesora Erika Escobar.

Ante la cruda realidad que viven a diario los niños de esta escuela del Bajo Chaco, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que “es difícil responder” porque la escuela “no está registrada, no hay RUE (Registro Único del Estudiante), no hay nada”. Sin embargo, los alumnos a la intemperie, el año pasado cursaron allí el grado anterior, por lo que están matriculados y registrados ante el MEC.

Ramírez dice que escuela tiene que estar dentro del “marco de la ley”

El ministro de Educación, Luis Ramírez, agregó que no cuentan con el título de propiedad del centro educativo. “La infraestructura no se puede hacer por ley si no está titulado a favor del MEC, entonces tiene que estar dentro del marco de la ley para que le podamos intervenir", dijo.

El ministro afirmó que no registran a Nueva Asunción dentro del mapa educativo, pero la escuela cuenta con una encargada de despacho y con un plantel docente con rubros del ministerio. La escuela también recibe alimentación escolar del programa Hambre Cero y - aunque incompletos este año-, los estudiantes reciben sus kits escolares.

El ministro agregó que si la escuela local inicia el trámite de titulación a su favor, el MEC suele acompañar y dar continuidad a estos procesos.

El predio está a nombre del Ministerio de Defensa Nacional, según manifiesta la comisión de padres de Nueva Asunción, es decir, es propiedad de otra entidad del Estado. Luis Ramírez dijo que ni aún así pueden moverse por la titulación de la escuela. “Es imposible para nosotros hacer eso, tiene que hacerlo la escuela, el director, el municipio o la gobernación”, insistió.

MEC sugiere que niños busquen otras escuelas

Para el titular del MEC, la única alternativa posible en Nueva Asunción es trasladar a los niños a otras instituciones educativas cercanas.

“Lo que hay que hacer es ver cuál es la escuela oficial más cercana y llevarles a los niños a esa escuela y ver cómo se les va reubicando”, afirmó el titular del MEC, quien respondió a las consultas luego de una actividad realizada la Cámara de Comercio Paraguayo Americana.

La presidenta de la comisión de padres de Nueva Asunción, Graciela Villalba, expresó que hace dos años que esperan una respuesta para terminar una sala que comenzaron a construir, pero que no pudieron culminar por falta de fondos, sin embargo, hasta ahora no recibieron retorno.