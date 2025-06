Asunción: salarios municipales dependen de los pagos de impuestos

En medio de sus primeras gestiones al asumir la intervención de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira habló sobre la morosidad en los tributos municipales. Primeramente, pidió disculpas por “las necesidades insatisfechas” y aceptó que hay evidencias suficientes de la situación de la ciudad capital, en todos los aspectos.

Lea más: Intervención de Asunción: Directores de Nenecho cuestan casi G. 1.000 millones al mes

“Nos da vergüenza salir y decir a la gente ‘páguennos’ para seguir prestando un servicio ineficiente. Pero no puedo endeudarme cuando acá tenemos recursos para interactuar y aprovechar esos recursos”, manifestó.

Instó a la ciudadanía a que se acerque y él mismo prometió gestionar el “descuento máximo” que les permite el reglamento para ayudar a que “sea llevadera la deuda”. Indicó que cada comerciante o contribuyente que adeude pagos puede presentar una propuesta de pago y se encargará de ver los mecanismos posibles, mediante bancos, financieras o en cómodas cuotas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que no van a notificar a nadie, sino que esperan que los contribuyentes se vayan acercando.

Lea más: Nenecho creó 60 cargos directivos en Comuna de Asunción, critica interventor

Verificará la Estación de Buses y pide denunciar corrupción

En otro momento, el interventor señaló que hoy va a inspeccionar la Estación de Buses de Asunción (EBA), pues recibió la denuncia de que la recaudación real podría ser mucho mayor a la que ingresa oficialmente a la Comuna.

“Me dicen que ingresan 1.800, pero se rinden 800. A esas personas (que le reportaron el hecho) les digo: ‘No se puede investigar algo que no está documentado’. La persona que tiene esta información, le pido que use el anonimato para denunciar, pierdan el miedo a denunciar lo que no es correcto”, exhortó.

Lea más: Intervención en Asunción: no se puede endeudar a la Municipalidad para pagar sueldos, dice interventor

¿Va a poder pagar a los funcionarios a fin de mes?

En otro momento, le consultaron cómo honrará los pagos de los miles de salarios que tiene la Comuna. Dijo que no tiene esa información y el director encargado podrá dar esa respuesta.

“Si se tiene, se va a poder cumplir (con los salarios) y para tener es que estoy instando a todos a que me ayuden a cobrar primero y se va a pagar después”, señaló.