MEC niega aulas para escuela en terreno militar, pero ya reparó otra en predio de Defensa

¿Contradicción en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)? El ministro de Educación, Luis Ramírez, alegó que nada puede hacer y que es “imposible” construir aulas en la escuela “anexo” Nueva Asunción, ubicada en Remansito, ciudad de Villa Hayes, porque la institución se encuentra dentro de una propiedad privada.

“La infraestructura no se puede hacer si no está titulado a favor del MEC, no podemos hacer esa intervención, tiene que estar dentro del marco de la ley para poder hacer esa intervención”, aseguró el titular de la cartera educativa.

Los niños del tercer ciclo no tienen aulas y sufren por las bajas temperaturas, con mínimas inferiores a los 10°C que se registran en las últimas semanas, porque están dando clases a la intemperie.

El MEC recomienda una serie de medidas a tener en cuenta con el clima actual, considerando el aumento de cuadros respiratorios en estudiantes. Por ejemplo, vestir con camperas, gorras, bufandas y guantes. El problema es que en Nueva Asunción, muchos niños son de escasos recursos económicos y van con abrigos muy livianos a la escuela. “Trato de decirles que vengan más abrigados, pero hay muchas necesidades en cuanto a eso”, había contado la profesora Erika Escobar.

MEC reparó otra escuela que también funciona en un predio militar

La escuela Nueva Asunción está ubicada dentro de un predio que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, según indicó el mismo ministro de Defensa, Óscar Luis González.

“Se va a poner a consideración del presidente de la República, Santiago Peña, quien como comandante en jefe tiene que ver de regular los predios de las Fuerzas Armadas”, dijo el secretario de Estado, consultado por ABC TV sobre el terreno.

Si bien el ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que nada pueden hacer por la escuela Nueva Asunción, hace menos de un año intervino con infraestructura en varias salas de clase y el tinglado de la Escuela Básica N° 176 DC1 General Andrés Rodríguez, situada nada más y nada menos que dentro del predio del Comando del Ejército, en la ex Caballería, en Loma Pytã. Es decir, está instalada también dentro de un local del Ministerio de Defensa.

En el segundo semestre del 2024, el MEC realizó las refacciones en el pabellón del nivel inicial, del primer grado y del tercer ciclo. Además, se reparó el tinglado multiuso de la institución educativa, según datos de la dirección de esta escuela.