En vez de duplicar la economía, Peña endeuda al país, critica economista

El presidente de la república, Santiago Peña, va a dar este martes por la noche un nuevo informe de gestión y el economista Víctor Benítez dio a conocer su opinión sobre estos primeros dos años, tanto en el aspecto económico como en lo laboral.

“Prefiero ir a dos cuestiones concretas que no sé si van a aparecer en el informe del señor presidente. Prometió duplicar la economía paraguaya en junio de 2023, siendo presidente. Duplicar supone ir de 40 mil millones de dólares a 80 mil billones de dólares. Él sabe que estaba mintiendo, es una falacia narrativa, absolutamente imposible”, comenzó explicando el economista.

A renglón seguido clarificó su exposición: “Álgebra de Baldor dice que hay que ir en una tasa exponencial de entre el 13 y el 15 por ciento, es decir, 40 mil millones por 1,15, por 1,15 por 1,15, por 1,15, por 1,15 y no va a lograr eso. Eso es lo que llaman el teorema de Baglini. Inclusive creo que se están endeudando enormemente el país, ese es mi análisis”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Él (Peña) decía que se puede seguir endeudando porque como el producto va a crecer al doble, no hay problema en la relación deuda pública versus PIB. Sin embargo, la deuda pública versus PIB ya está encima del 41 por ciento”, apuntó.

Lea más: Afirman que el informe de Peña será una “burla al pueblo”

En otra parte, Víctor Benítez recordó que Presidente prometió 20 mil casas año y entrega 6 mil, prometió duplicar el PIB y para eso debe crecer 15 por ciento por año y crece al 4 porciento. “Dos grandes falacias narrativas”, dijo.

“No se está arreglando y ni se va a arreglar el hospital de Itauguá, después de la escena lacrimógena que el señor hizo presidente con su señora esposa hace poco tiempo. No está pasando nada en la educación, no está pasando nada. No hay ningún choque de gestión en la educación, no hay ningún choque de gestión en la salud”, recordó el economista.

“Hambre cero” de Peña, una mentira

“El hambre cero, que tiene que sacar a los hijos de los ciudadanos comunes empobrecidos de la desnutrición, es una farsa. Según el propio INE y la FAO, para sacar a una persona de la desnutrición se necesitan 2.000 calorías diarias”, comenzó expresando sobre el tema.

Luego remarcó: “Un almuerzo le da 500 más o menos y una merienda 400. Nosotros necesitamos el doble. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Esto es lo que necesita un chico que está estudiando y acá se le da la mitad”.

En otro momento, sostuvo: “Recuerden que hoy no va a decir nada. ¿Y por qué digo que no va a pasar nada? Porque él ya adelantó su discurso a la Junta de Gobierno. Equilibrio monetario, cambiario fiscal, salud, educación, no dijo absolutamente nada y le dejó a sus respectivos ministros que presenten sus pobrísimas rendiciones de cuentas".

Lea más: Estas son las deudas de Santiago Peña con la educación

Seguido complementó: “Va a hablar que el dólar está controlado, 7.600, 7.700 guaraníes, con fuertes inyecciones del Banco Central desde sus reservas monetarias internacionales. Y va a hablar de que va a alcanzar la ley de responsabilidad fiscal, lo que dice la ley, menos 1,5 por ciento, creo que en el año que viene. Vamos a ver si el déficit de la caja fiscal le autoriza, pero más que eso no hay que pedir”.

Monarquía de Horacio Cartes

El economista dijo que el que está detrás de los hilos del poder es el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Yo creo que estamos en el segundo año de la monarquía del señor Cartes y en el segundo año del segundo gobierno de la monarquía del señor Cartes y primer y segundo año también del primer mandato gerencial de la burocracia estatal, hasta ahí se puede decir, del señor Peña”, indicó Víctor Benítez.

“Yo creo que Peña gobierna, pero no reina y Cartes gobierna, aunque no reine. O sea, Cartes es realmente el monarca que reina y gobierna también”, finalizó.