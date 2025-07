IPS, sin medicinas para tratar el asma desde hace dos meses, denuncian

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian que desde hace tiempo no disponen de fármacos vitales para diversas dolencias y reclaman a las autoridades del seguro social una urgente solución. Los pacientes con asma, por ejemplo, están sin sus medicinas desde hace dos meses, afirman.

Según reportó María Jara, pese a que acude regularmente en busca de sus medicinas siempre recibe la misma respuesta en la farmacia de la previsional: que no se dispone de los fármacos y no se sabe cuándo estarán disponibles.

“Soy docente jubilada, con más de 40 años de aporte y es injusto que no pueda retirar una sola pastilla del IPS. No hay nada, es una vergüenza”, criticó la denunciante, afirmando que desde hace 60 días no consigue las drogas que debe consumir para tratar su asma.

IPS: interminables gastos de bolsillo, denuncian

La jubilada precisó que se trata de medicamentos preventivos vitales para su patología. Mencionó, por ejemplo, salmeterol, cetitizina y salbutamol.

“Debemos comprar, no queda de otra, porque ninguna enfermedad espera, hay que tratarse. Desde hace dos meses que no puedo retirar mis remedios y es un gasto cada mes”, lamentó.

La asegurada indicó que la compra de los fármacos que están en falta le generan un gasto que ronda los G. 250 mil por mes. “Cada vez que voy me dicen en la farmacia que no hay. Te piden que llames a un número para averiguar, pero también dan la misma respuesta, que no hay esos medicamentos”, se quejó la paciente.

Asegurados denuncian pésima atención y diversas carencias

Diariamente, asegurados del IPS denuncian las carencias del seguro social. Además de falta de medicamentos y el pésimo servicio que se brinda en el call center y otros sistemas de agendamiento, los aportantes reclaman falta de infraestructura, carencia de equipos biomédicos y déficit de personal sanitario.

“Un desastre la atención ambulatoria en el IPS. Se espera toda una mañana para que después te digan que no está el médico, con todo lo que cuesta conseguir el turno”, se quejó un asegurado.

IPS dice que dispone de fármacos

ABC contactó con el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, a fin de consultar sobre las denuncias relacionadas a falta de medicamentos. El médico aseguró que disponen de una considerable cantidad de los mencionados fármacos y que procederán a ajustar la distribución para evitar “supuestas faltas”.

León afirmó que disponen actualmente en Parque de la Salud de 603 aerosoles de salbutamol, 1.200 aerosoles de salmeterol y, 600 mil comprimidos de cetitizina.