Migraciones aclara que Argentina aún no exige seguro médico

Ante la nueva ley en Argentina que establece como requisito obligatorio un seguro médico para ingresar, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Jorge Kronawetter, aclaró que la normativa aún no se aplica, ya que todavía no fue reglamentada.

“Eso aún no se aplica porque falta la reglamentación que indique de qué manera se va a presentar esa declaración jurada, de qué forma va a ser aplicada, en relación con la distancia y tiempo. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con la operativa de esa norma todavía no están reglamentadas y al no estar reglamentadas todavía no se exige en el lado argentino”, señaló.

Supuestamente, esta medida iba a comenzar a correr desde el 1 de julio, a lo que explicó: “Esa es una información traída de los pelos, porque comenzó a circular y nunca hubo una fecha establecida”, señaló.

No hay fecha de aplicación, aclara Migraciones

Kronawetter amplió: “Nosotros estamos en comunicación constante con nuestro par de Argentina, a los efectos de que tengamos conocimiento y podamos difundir por los canales oficiales a la ciudadanía y la ciudadanía no se lleve ninguna sorpresa al cruzar al otro lado de la frontera”.

“Cuando esto sea aplicado nos van a avisar y vamos a difundir la forma en que va a ser aplicada esa norma”, indicó.

En ese contexto, explicó que actualmente siguen vigentes los mismos requisitos de siempre. “El tener un seguro médico será un requisito especial, pero la forma en que se tiene que presentar es lo que se tiene que reglamentar”, remarcó.

Mundial de Rally: control será único

Ante la consulta sobre cómo podría afectar la implementación de esta nueva ley en el paso fronterizo entre Posadas y Encarnación durante el desarrollo del Rally Mundial, el director nacional de Migraciones comentó que ya previeron un control fronterizo único.

“Tenemos un trabajo en conjunto con la Argentina para lo que será el paso fronterizo entre Posadas y Encarnación. Ya firmamos un acuerdo para tener un control único y lo que buscamos es que si va a haber un requisito extra se implemente luego de lo que va a ser este evento, ya que mucha gente se va a alojar en Posadas”, detalló.