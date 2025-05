Migraciones: seguro médico para entrar a Argentina “no es exigible aún”

La nueva ley migratoria de Argentina establece que los extranjeros que buscan ingresar a ese país deben tener obligatoriamente un seguro médico y esto generó varias dudas entre los compatriotas, ya que muchos van seguidamente al territorio vecino.

Al respecto, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, precisó que “era lo que se esperaba luego del anuncio” realizado por el Gobierno de Javier Milei.

De igual manera, sostuvo que “específicamente lo que tiene que ver con el seguro médico” aún se encuentra pendiente de reglamentación, es decir, aún no se podría exigir tal requisito para viajar al mencionado país.

“¿En qué momento le van a exigir que cuente con seguro y de qué manera hacerlo? Eso va a hacer falta todavía que se pueda reglamentar para que entre en vigencia. No está definido quién va a exigir o sobre el tránsito vecinal fronterizo; toda esa distintiva va a estar aclarada en una reglamentación”, aseguró en comunicación con ABC Cardinal.

“Tranquilidad” para viajar a Argentina

Con estos datos, el funcionario instó a la “tranquilidad” para las personas que van a viajar en los próximos días a Argentina, ya que de vuelta, el seguro médico no es exigible todavía.

“Tranquilidad para la gente que viaja hoy, mañana, el fin de semana; no hay un documento oficial. No tenemos reglamentación y de esa manera no se puede aplicar lo del seguro”, concluyó.

