Video: presidenta del Sinamed denuncia que policías le cerraron el paso en cercanías del Congreso

El Sindicato Nacional de Médicos del Paraguay (Sinamed) planteaba realizar una sentata en cercanías del Congreso hoy para exigir el reajuste salarial y el cumplimiento de la carga horaria, sin embargo, su presidenta, Rosanna González, denunció que unos policías evitaron que ella avance hacia al lugar.

Según la profesional, los uniformados “dejaban pasar” a todos los automóviles, sin embargo, el suyo fue rodeado por varios agentes.

“Ya me siguieron desde el sindicato y me cerraron el paso a mí, no a los otros autos. Esto realmente es un tipo de coacción y este país ya no es democrático, esto es dictadura. Jamás, desde que se fundó el sindicato, nos dejaron tan lejos del Congreso Nacional”, comentó la doctora.

Finalmente, los médicos quedaron casi al frente de Comandancia de la Policía Nacional, ya que no pudieron manifestarse más cerca del Congreso, lugar donde Santiago Peña presentará su informe de gestión. “Es la primera vez que pasa esto; los policías nos estaban esperando. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar este Gobierno? El mensaje es que con nosotros no quieren conversar”, agregó.

Versión de la Policía Nacional

Según el comisario Gustavo Errecate, se hizo una “invitación” a los médicos para que se acerquen a la plaza, pero ellos supuestamente “por voluntad propia” se mantienen en la calle Paraguayo Independiente.

Asimismo, alegó que el procedimiento se da en cumplimiento de la ley del marchódromo. “Más que amenaza, fue una advertencia”, justificó el jefe policial.

