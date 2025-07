Santiago Peña presenta su segundo informe de gestión: seguí el minuto a minuto

El presidente Santiago Peña presenta esta noche su segundo informe de gestión ante el Congreso Nacional, en una sesión convocada para las 20:00 en la sala bicameral del Poder Legislativo. La presentación expone los avances del Ejecutivo en áreas clave como economía, seguridad, salud, educación y políticas sociales, además de los principales desafíos y proyecciones de cara al segundo tramo de su mandato.

20:00 Inició la sesión del Congreso para el informe presidencial

“Bachi” Núñez abrió la sesión del Congreso en la que el presidente de la República, Santiago Peña, dará su segundo informe de gestión.

19:55 Fiscal general habló de la falta de presupuesto

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que el Ministerio Público no recibió las ampliaciones presupuestarias necesarias para fortalecer su gestión. Al ser consultado sobre su relación con el oficialismo, negó estar “arrodillado al cartismo” y sostuvo que la institución actúa con independencia.

19:49 Juan Carlos Baruja defiende gestión

“El ciudadano tiene la posibilidad de construir en su propio terreno, puede comprar una casa terminada”, afirmó el titular del MUVH al referirse al programa Che Róga Porã 2.0. Baruja aseguró que “el gobierno del presidente Santiago Peña por lejos es el gobierno que más viviendas está llevando adelante”, en una clara defensa a su gestión, marcada por múltiples cuestionamientos en los últimos meses.19:35 Luis Ramírez habló de los kits

El ministro de Educación, Luis Ramírez, admitió retrasos en la entrega de kits escolares, pero minimizó la situación al señalar que en las reuniones técnicas con estudiantes no se presentaron reclamos formales. Justificó la falta de entrega en algunos casos alegando que los alumnos no figuran en el Registro Único del Estudiante (RUE). Consultado sobre las clases que se desarrollan a la intemperie en plena ola de frío, afirmó que se trata de instituciones que no están bajo la administración del MEC. Ramírez se deslindó de responsabilidades y afirmó que es deber de los padres inscribir a sus hijos en escuelas debidamente registradas.

El ministro también defendió la entrega de los pupitres chinos e indicó que están redistribuyendo los mobiliarios.

19:32 “Hambre Cero”: Tadeo Rojas defiende el programa

El ministro de Desarrollo, Tadeo Rojas, rechazó que el programa “Hambre Cero” sea un fracaso y atribuyó las críticas a una estrategia política para desacreditar al gobierno. “No considero que el programa haya fracasado. Las críticas responden a un intento de hacer quedar mal a esta administración”, sostuvo. Igualmente, indicó que empresas que incurrieron en falta fueron sancionadas.

19:27 Las palabras del titular del Mitic

Gustavo Villate, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), volvió a calificar como “excelente” la gestión al frente de su cartera. “Nosotros no decimos que la responsabilidad no es compartida... hay una estrategia, hay un plan, hay un protocolo para seguir trabajando en esto”, sostuvo. Agregó además que está haciendo uso pleno de las herramientas disponibles: “Yo estoy poniendo todo de mí en cuanto a los recursos con los que contamos... todo esto es un proceso”, concluyó.

19:25 Ministra de Salud habla de “acciones concretas”

La ministra de Salud, María Teresa Barán, evitó referirse a los cuestionamientos a su gestión y optó por destacar su experiencia como respaldo para ocupar el cargo. Afirmó que se están impulsando acciones concretas en áreas sensibles como salud mental, adicciones y atención a pacientes oncológicos, aunque no brindó detalles específicos sobre las medidas implementadas.

19:20 Despliegue policial y advertencias a los manifestantes

El comisario Gustavo Errecarte informó que los manifestantes apostados en las inmediaciones del Congreso tienen permitido el acceso hasta la plaza ubicada frente a la sede legislativa, pero no se les permitirá avanzar más allá de ese punto. Además, explicó que ya fueron debidamente notificados sobre las disposiciones legales vigentes para este tipo de concentraciones, incluyendo la posibilidad de que se incauten objetos no autorizados conforme a la normativa.

19:15 Manifestaciones cerca del Congreso

Un grupo de médicos del Sindicato Nacional se manifiesta en inmediaciones del Congreso Nacional, en reclamo de mejores condiciones laborales. Denunciaron que no los dejaron avanzar más allá de la esquina de la Comandancia de la Policía, a dos cuadras del Congreso.

19:10 Ministros y parlamentarios llegan al Congreso

Ministros del Gabinete de Santiago Peña, parlamentarios y otras autoridades van llegando al Congreso Nacional para participar del informe de gestión.

19:00 Opositores no participarán del informe de gestión

Las diversas bancadas opositoras anunciaron que no participarán del informe de gestión de Santiago Peña, por considerarlo “poco real” y que el presidente demuestra una “plena sumisión” a Cartes.

18:30 Peña rindió cuentas primero ante la ANR

El pasado 25 de junio, Santiago Peña rindió cuentas ante la Junta de Gobierno de la ANR, encabezada por Horacio Cartes, antes de presentar su informe anual de gestión ante el Congreso Nacional. Acompañado por sus ministros, el presidente expuso los supuestos logros de su administración en la sede partidaria, repitiendo una práctica que ya había generado críticas el año anterior por privilegiar a su partido por sobre las instituciones republicanas. Durante su discurso, Peña aseguró que hay “Partido Colorado para rato”, defendió sus viajes al exterior y minimizó las tensiones internas, sin mostrar autocrítica. La oposición cuestiona el gesto como una muestra de sumisión partidaria.