“Este gobierno está eliminando la democracia que tanto molesta”, acusa dirigente de Opama

El secretario general de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), Mauricio Maluff, cuestionó con dureza el discurso del presidente de la República, Santiago Peña, durante la presentación de su informe de gestión ante el Congreso Nacional. Maluff acusó al gobierno de beneficiar exclusivamente a sectores ligados al Partido Colorado y advirtió sobre un retroceso en la calidad democrática del país.

“Este gobierno está eliminando esa democracia que tanto molesta en este país", afirmó.

“Hoy un solo partido controla todos los poderes del Estado y los mueve a beneficios de los dueños de ese partido, no de la mayoría”, expresó.

El dirigente sostuvo que el actual modelo de gestión no responde a las necesidades de la ciudadanía en general, sino que se enfoca en complacer a sectores privilegiados dentro del oficialismo. “No veo ninguna mejora con este gobierno que me beneficie como ciudadano. Sí, hay gente que está mejor, pero son los mismos de siempre. Ellos saben muy bien a quién deben su poder”, agregó.

Cartes el verdadero poder

Maluff fue más allá y señaló directamente al expresidente Horacio Cartes como el verdadero poder detrás del gobierno de Peña. “Él (Santiago Peña) no está ahí por mérito propio, sino por el poder que le otorga Cartes, quien compró el partido siendo alguien que nunca formó parte de él”, afirmó.

“Él no es presidente de todos los paraguayos, es presidente de esa gente y apunta en su discurso a complacerle a lo que ellos quieren escuchar, no lo que la ciudadanía requiere de él”, remarcó.

El representante de Opama también lamentó la falta de avances en áreas claves como la reforma del transporte público y la educación.

“Mientras no nos organicemos y generemos un poder que no dependa de ellos, nada va a cambiar”, sentenció.