Acusan de “mitómano”a Peña y de querer aplausos por migajas, “mientras ellos se forran”

El diputado Raúl Benítez (independiente), uno de los que le hizo el vacío al presidente de la República, Santiago Peña, como una medida política de repudio, dijo que el informe del jefe de Estado no hizo más que confirmar que es un autoritario y un “mitómano”, que además "es débil, es un mentiroso, no tiene logros y no hay hoja de ruta".

“Estamos hablando de un mitómano. Estamos hablando de un tipo que está tratando de sustentar su gestión en algo que no existe: gestión”, señaló Benítez. A modo de ejemplo, puso en duda algunos de los datos expuestos por el mandatario, como ser el programa Hambre Cero, las cifras de pobreza y el programa de construcción de viviendas “Che Roga Porã”.

“Hablan de haber entregado 18.300 viviendas. Si eso es cierto, ellos subieron en agosto 2023, entonces entre llamado y construcción, vamos a darle tres meses -que ya luego un tiempo récord-; entonces, vamos a hacer 18.300 dividido 20 meses. Son prácticamente 900 viviendas mensuales que tuvo que haber entregado”, planteó.

Otro aspecto que también puso en duda son los datos del programa Hambre Cero y vinculado a eso, los índices de pobreza.

“Jugaron con los números, incluyeron el tema de alimentación escolar como supuestamente un ingreso y eso supuestamente hizo que disminuya la pobreza. Que encima, ellos dicen 1.100.000 niños, cuando el propio informe del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) dice que solamente 375.000 manifestaron que recibieron un almuerzo por lo menos en el aula”, remarcó.

Centrados en “forrarse” y emulando a Stroessner

Algo que también apuntó el diputado Benítez es que este gobierno pinta “migajas” como supuestos “logros históricos” y puso como ejemplo el caso de los pupitres “chinos” de Itaipú, plan con tufo a negociado que costó unos US$ 32 millones, adjudicados a una “empresa amiga del poder”.

“Yo de verdad no puedo creer que un gobierno siga presentando la compra de pupitres como un logro. Tan ‘miserable’ es el pueblo paraguayo (para ellos) que te tiene que aplaudir porque vos compraste un pupitre. Encima sobrefacturado por seis. O sea, que fue un negocio ultra redondo al final", reprochó.

Enfatizó que otro aspecto que caracteriza a este gobierno es pintar “migajas” como logro y hacer grandes negocios a partir de ello.

“Degradan los ‘logros’ a migajas miserables para la gente, mientras ellos se forran para y para eso está la demostración de los pupitres”, afirmó.

Finalmente, también remarcó la contradicción de Peña de hablar de “democracia” cuando él y sus grupos son unos autoritarios en todo momento.

Ante ello, dijo que su discurso reafirma “la extrema soberbia, la violencia, la petulancia y la indiferencia por las ideas distintas” y “él le llama la ‘aplanadora del bien’ (al cartismo), que están los ‘buenos’, y están ‘los malos’, como decía (el dictador Alfredo) Stroessner. Menciona algo de la ‘izquierda trasnochada’, como lo hacía Stroessner”.