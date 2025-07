MEC priorizó construcción de comedores y dejó a estudiantes a la intemperie

El intendente de Villa Hayes, Luis López (ANR - HC), aseguró que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) impuso la construcción de cocinas con depósitos en el distrito, lo que le impide levantar aulas que son necesarias, como es el caso de la escuela Nueva Asunción, donde los niños sufren las bajas temperaturas, dando clases a la intemperie por falta de salas en la institución.

“Tenemos la voluntad de ayudarle a ese asentamiento, nos hicimos presentes, hicimos un relevamiento y para el proyecto de terminar un aula, ampliar nuevos sanitarios y una cocina con depósito, necesitamos G.250 millones”, explicó el jefe municipal.

Lea más: MEC celebra como un logro, aulas terminadas en 5 años

Luego, agregó que “como en el primer semestre del 2025, el MEC nos impone por decir de alguna manera, construir cocinas con depósitos, construimos 17 de estos espacios en todo el territorio”. Estas construcciones se realizan con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), que anteriormente era lo que se conoce como Fonacide, según López.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que para el segundo semestre del año tendrán datos sobre el saldo presupuestario en la Municipalidad, como para saber si podrán intervenir en aulas, sanitarios y reparaciones que también son necesarias en las instituciones educativas de la ciudad.

MEC no puede intervenir porque no tienen título de propiedad, alegan

El ministro de Educación, Luis Ramírez, reiteró el martes, en el Congreso Nacional, donde asistió a la presentación del informe anual de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, que no pueden intervenir en casos como Nueva Asunción debido a que se encuentran en “propiedad privada” y no tienen el título a favor del MEC.

Lea más: Comunidad educativa de Guayaybí reclama la construcción de aulas para que los alumnos dejen de estudiar bajo los árboles

“La escuela es la que está a la intemperie, porque es una escuela que está en un sitio que no corresponde al MEC, no corresponde al municipio y no corresponde a la gobernación. Hay dificultades estructurales y con el cumplimiento de la ley”, manifestó el titular del MEC.

Insistió en que los niños sean trasladados a otras escuelas de la zona, no obstante, autoridades educativas y municipales de Villa Hayes aseguran que en los otros centros educativos no tienen espacio para recibir a los alumnos.