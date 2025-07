Obdulia Florenciano: “ojejuga ore rehe”

La madre del uniformado secuestrado el 5 de julio de 2014 dijo hoy en conferencia de prensa realizada en su casa situada en la comunidad de Lucero Cue, Arroyito a 78 kilómetros al este de la capital del primer departamento, que el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, comisario principal Nimio Cardozo, le aseguró que no cuenta con presupuesto para buscar a su hijo secuestrado por el EPP.

“Hasy cheve, ojapo cuestión de15 a 22 días he’i cheve (me dijo), el jefe de Antisecuestros Nimio Cardozo, que ndaiporiha la plata, ha’e ndorekoiha plata ni esquinape oho hagua y menos sería ojapo hagua peteî búsqueda”, aseguró la mujer. ( Me duele, hace entre 15 a 22 días que el jefe de Antisecuestros Nimio Cardozo, me dijo que no tiene dinero ni para ir a la esquina y creo que mucho menos para realizar alguna búsqueda).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que cada año el gobierno presupuesta recursos económicos para buscar a los secuestrados. Si eso es así y ahora con lo mencionado por el alto jefe policial se preguntó qué es lo que pasa.

Lea más: Madre de Edelio Morínigo: “Las autoridades nunca me contaron que mi hijo estuvo atado a un árbol”

“Entonces ore roñembotavy, ojejuga ore rehe”, sostuvo. (Entonces nos mienten, juegan por nosotros - el gobierno-).

Pidió informes al EPP

En otro momento pidió al EPP que pueda brindar información sobre el paradero de Edelio. Recordó que ha recibido informaciones que a su hijo le habían asesinado estando en cautiverio, pero hasta ahora no lo han encontrado a pesar de haber realizado varias búsquedas.

“Es increíble que sigamos pasando por esta situación, por eso pido encarecidamente una vez más al EPP saber de mi hijo, son 11 años y es demasiado sufrimiento”, dijo en guaraní.