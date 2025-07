Conacyt: Ciencia paraguaya podría quedar sin fondos en 2028, advierten

Las entidades estatales, en su mayoría, ya presentaron ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sus anteproyectos de presupuesto para el 2026. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no es la excepción, desde el año pasado, cuando pasaron a depender en mayor parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para solventarse.

Los proyectos de investigación y otros programas se solventaban en un 100% hasta el 2023 con recursos del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI), pero con la aprobación de la ley de Hambre Cero, el Fondo de Excelencia se suprimió y pasó a financiar enteramente el proyecto de alimentación escolar del presidente de la República, Santiago Peña.

Lea más: Habrá “vacaciones científicas” de invierno este 2025

Al respecto, desde Conacyt explicaron que actualmente el presupuesto que maneja la entidad no alcanza los US$ 100 millones de dólares, para todos los programas y financiamientos a investigadores dentro de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el 2024, en lo que fue el primer presupuesto, dentro del PGN que nos tocó, por primera vez en más de una década tuvimos un aumento y no una disminución, eso de por sí mismo creo que es una señal de apoyo que recibimos del actual Gobierno; confiamos que para el 2026 podremos lograr otra vez una mejora”, sostuvo el ministro del Conacyt, Benjamín Barán.

Lo que dijo el titular del Conacyt

El ministro del Conacyt, Benjamín Barán aseguró que actualmente están en proceso de conclusión de varios proyectos que se financian con remanentes que habían quedado del Fondo de Excelencia (2024), antes de aprobarse Hambre Cero.

Lea más: Premio Nacional de Ciencias: Peña felicita a investigadores y promete fondos permanentes para Conacyt

“Acá el gran tema nuestro en este momento de transición, al no recibir más fondos del FEEI, es cómo hacemos para que este dinero que ya se tiene, que vino del proyecto Prociencia, de a poco sea reemplazado por el PGN, porque ya no va a haber”, apuntó Barán al respecto.

Aseguró, no obstante, que están “tranquilos” porque podrán cumplir con los investigadores y con los proyectos esenciales que tenemos hasta el 2026. “Si en el 2026 no conseguimos todo, todavía podemos conseguir el 2027, ahora si para el 2028 no tenemos estos esfuerzos (presupuesto para investigaciones), ahí si ya podemos empezar a preocuparnos muy seriamente de lo que va a pasar con la ciencia paraguaya”, aseveró.