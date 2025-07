Video: cae sistema informático de la Policía y revelan el motivo

Un pestañeo de la ANDE quemó los switchers del sistema informático de la Policía Nacional, lo que generó inconvenientes para la obtención de la base de datos de antecedentes policiales, según explicó Carlos Hernán Escobar, director del Sistema de emergencia de la Policía Nacional 911.

“Lo que nos pasó fue que hubo un pestañeo de la ANDE, el cual quemó dos switchs. Los switchs son equipos que controlan, dan la ciberseguridad y vuelven a repartir después para otras redes. Específicamente no fue en el sistema de Identificaciones, si no fue en informática de la Policía Nacional. No se pudo acceder a la base de datos de antecedentes y por eso, cuando uno iba a Identificaciones y hacía el proceso para la obtención de la cédula o del pasaporte, este no respondía, por eso es que estábamos sin uno de los sistemas”, detalló.

Dijo que el problema ya fue enmendado hoy mediante una “solución parche”, que permite acceder a los datos mediante un web service, teniendo en cuenta que los equipos se quemaron.

“Son dos switchs, equipos que están rondando entre los US$ 25.000 a US$ 50.000 de acuerdo a la configuración. Estamos utilizando una PC a la cual dimos el servicio de web service, al cual se está apuntando y ahí se está haciendo esa consulta”, aseveró.

“No hay vulneración de datos”

Según el director del Sistema de Emergencias de la Policía Nacional, solo el desperfecto de los equipos por el pestañeo de la ANDE fue lo que ocasionó el inconveniente, no así una vulneración de datos.

Por su parte, el Departamento de Interpol de la Policía Nacional emitió un comunicado en el que también informó que los sistemas Quantum y de mesa de entrada fueron interrumpidos por problemas técnicos.

“Informar que desde tempranas horas del día de la fecha, el servicio de consultas en el Sistema Quantum de la Policía Nacional y el Sistema de Mesa de Entrada de este Departamento se encuentran interrumpidos por problemas técnicos lo cual está afectando considerablemente el normal desempeño de las tareas diarias de este Departamento. Una vez restablecidos los sistemas mencionados, daremos aviso por este medio”, detallaron en el documento.