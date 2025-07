Denuncian abandono del Jardín Botánico e indiferencia de interventor

Matilde Schaerer, miembro de la asociación de vecinos del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, reiteró la denuncia del estado de abandono en el que se encuentra el lugar, sobre todo las casonas antiguas que se caen a pedazos y por las que no se realizan el trabajo de restauración adecuado. Además, dijo que el interventor no recibe a los vecinos.

“Cada vez está peor. Es más, el interventor dice que él no tiene atribuciones para vetar la resolución de la Junta Municipal que vuelve a entregar el botánico al Asunción Golf Club. Y está en total estado de abandono, cada vez está peor, vemos acá que sobre la ruta Transchaco también está rapiñado, todo encerrado con un vertedero de llantas de vehículos”, sostuvo.

Lamentó que la Municipalidad de Asunción tiene más de 9.000 funcionarios y el Jardín Botánico 250 funcionarios, pero que no se ocupan del lugar o solucionar el tema del cercado, como tampoco el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), considerando que tiene como deber el hacerse cargo del Jardín Botánico como obra compensatoria.

“Con el nuevo acuerdo que hicieron con el Asunción Golf Club, quieren trasladarle a ellos que cerquen todo el botánico para librarle al MOPC, que es la obligación del MOPC, y con eso justificar la entrega, que no tiene ninguna justificación. Asunción Golf ni siquiera paga impuestos inmobiliarios, como hacemos todos los comunes, y ocupan 48 hectáreas del Jardín Botánico. Dicen 46, pero realmente ocupan más. Tendría que haber una medición y saber cuánto realmente están ocupando está ocupando actualmente el Asunción Golf Club”, denunció.

Casonas antiguas se derrumban

Lamentó que el herbario, que es una casa con más de cien años, se derrumbó justamente por la desidia de las autoridades que dejaron abandonadas las obras en el lugar.

“Ahora se derrumbó también el herbario. Y al derrumbarse, al tomar conocimiento, de hecho que antes ya tenía que haber intervenido la Secretaría Nacional de Cultura. Yo vine la vez pasada y encontré que ya estaban elevando ahí una pared que no sigue el estilo de la casa del herbario, porque se nota que estaba la pared de adobe, una parte y aparte tiene una curvatura y lo están levantando de manera recta. Y se tiene que tener pues los cuidados, ser conservacionista; no puede ser que venga cualquier persona”, indicó.

Agregó que no fustiga a los trabajadores que realizan el trabajo con lo que tienen, pero señaló que las autoridades deben poner especialistas para restaurar una casa histórica como es la del herbario.

“Todas las casas históricas casi están en ese riesgo de derrumbarse, porque tienen más de 100 años y no se le hace ninguna restauración hace añares, décadas, de hecho que la casa alta se mantiene cerrada por el peligro de derrumbe. No, están reparando, pero están maquillando. No hacen una restauración como se debe. O sea, especialistas tienen que estar guiando el trabajo”, sostuvo.

Indiferencia de autoridades

Criticó que pese a solicitar en reiteradas oportunidades audiencias e intervención de las autoridades, son ignorados, como el caso de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) que ignoró los pedidos de intervención de las casas antiguas del Jardín Botánico.

“No participa, hasta ahora no viene. Yo incluso le mandé un mensaje a esta chica Antola. Me dijo, ‘hola’ y después no me respondió más. Porque también enviamos a la Secretaría de Cultura una nota, sobre la entrega al Asunción Golf club. Hasta ahora no tenemos respuesta. Al interventor también le enviamos una nota solicitando el veto. Nunca tuvimos respuesta. Solicitábamos una audiencia con él para explicarle, nunca nos dio una audiencia. Sin embargo, él sí da audiencia a los colorados, como al Wagener este”, fustigó.

Cuestionó que los concejales, como Félix Ayala, les acusan de invasores a los vecinos por defender el espacio público, incluso el concejal la habría acusado de asesina en la última sesión de la Junta Municipal.

“Un concejal que tendría que estar defendiendo los intereses de toda la ciudadanía, él defiende los intereses de particulares. Él fue uno de los que votó a favor de ceder otra vez el botánico al Asunción Golf Club. También votó para la apertura de la calle del Parque Pavetti y entregar el Parque Pavetti, porque el Parque de Pavetti 31 años fue parque, usamos como parque y repentinamente se instaló el Jade Park allí y con eso viene la usurpación de un parque público, cosa que él la apoya y que todavía defiende y que fustiga a los ciudadanos que estuvimos defendiendo eso”, aseveró.