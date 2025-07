IPS debía asistir un parto pero realizó un aborto, dicen padres que denuncian presunta negligencia médica

Denisse Valdez (24) esperaba con ansias a su bebé, Maximo Gael, pero a las 25 semanas de gestación, debió acudir de urgencia hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), por dolores de parto. Lejos de recibir un trato humanizado, la joven vivió su peor pesadilla y, perdió a su hijo 28 horas después de su nacimiento, por presunta negligencia médica, según la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público.

Con lágrimas en los ojos y mucho dolor, Denisse contó a ABC cómo inició su calvario en el IPS, el pasado 11 de mayo. La joven llegó de madrugada al Hospital Central, con las primeras contracciones y fue atendida por médicos de guardia. Desde las 2:45 hasta pasada las 06:00, Denisse afirma que no recibió ningún tipo de medicación para el dolor, tampoco se le realizó una ecografía y, recién pasada las 06:00 -tras el cambio de guardia- se le administró corticosteroides prenatales para la maduración del pulmón de su bebé.

Según su relato, ya había perdido a un bebé a las 18 semanas de gestación por padecer de incompetencia cervical, por lo que se había realizado un cerclaje, a fin de prevenir un parto prematuro. “Llegamos a IPS de urgencia, pero pensando ya en que se iba a requerir de terapia para el bebé. Avisamos que tenía un cerclaje, que mi embarazo era de riesgo. Ingresé a una sala con otras embarazadas, donde me tuvieron por horas y ni siquiera me hicieron una ecografía para saber cómo estaba mi bebé”, contó.

La joven agregó: “A las 8:30, cuando se realiza el recorrido, una doctora ingresó con sus médicos residentes. Ella les dice que se debía sacar mi cerclaje y cuando yo le pregunté qué va pasar con mi bebé, ella me respondió que va pasar lo que yo estoy pensando porque recién tenía 25 semanas. Yo me quedé sin poder hablar, llorando”.

IPS: médicos provocaron el parto, que se alumbró con la linterna de un celular

Denisse afirma que al menos tres médicos residentes la tocaron para buscar su punto de cerclaje sin tener una ecografía realizada hasta ese momento para conocer la condición del bebé. Posteriormente, asegura que la doctora a cargo, les indica a los residentes romper el saco amniótico para provocar el parto. “Rompieron la bolsa y seguían buscando el punto de cerclaje, intentando sacarle a mi bebé. Yo sangraba mucho y ahí recién le llaman a un anestesista”, contó.

La joven indica que el parto fue vaginal, pese a la complejidad de su caso y, que el nacimiento de su bebé no se dio en un quirófano, sino que fue en una sala común, alumbrada por la linterna de un celular. Lamentó que los médicos dieron por muerto a su bebé incluso antes de nacer, asegurando que “en lugar de asistir un parto, en IPS realizaron un aborto”.

“Ellos asumieron que mi bebé, por tener 25 semanas, no iba a sobrevivir, pero mi bebé nació vivo y ahí recién salen corriendo para llamar a un pediatra, para pedir una incubadora. Después la doctora me dijo que mi bebé ya estaba muerto, pero yo les dije que quería llevar el cuerpo de mi bebé; ella me dijo que saldría a ver cómo es el proceso y cuando volvió me dijo que mi bebé es un luchador, que seguía con vida y estaba luchando por vivir”, relató entre lágrimas.

Bebé estaba todo golpeado por la brutalidad del parto

Maximo Gael, quien pesaba 800 gramos al nacer, apenas vivió 28 horas por las consecuencias de un parto mal realizado, afirman los padres del recién nacido que denunciaron el caso ante la Fiscalía. El bebé -según se aprecia en fotos proveídas a ABC pero que no serán publicadas por la gravedad del caso- presentaba diversos hematomas en todo su cuerpo, principalmente en las piernas.

“Como ellos no le hicieron una ecografía, no sabían cómo estaba posicionado mi bebé y él nació de cola; ellos (los médicos) le estiraron para que nazca. Mi bebé estaba todo golpeado, el 70% de su cuerpo estaba morado, una de sus piernas estaba negra”, contó José Lombardo, padre del bebé.

Médicos del IPS perforaron útero de paciente

En medio del dolor de la pérdida de su bebé, Denisse fue dada de alta y comenzó a sentir malestares al poco tiempo. Asegura además, se desprendía de ella un olor fétido, por lo que acudió hasta el Hospital General de San Lorenzo (Calle´i) donde le extrajeron de su interior, una mecha de gasa que los médicos del IPS olvidaron en su vagina.

Asimismo, le indicaron que tenía restos de tejido del revestimiento uterino que no había expulsado naturalmente. Buscando una solución, acudió hasta un sanatorio privado, donde le informaron también, que le habían perforado el útero durante el parto. “Me tuve que someter a otra cirugía y estuve cinco días internada. Pude perder el útero, porque en IPS te tratan peor que un animal”, dijo en medio del llanto.

La denuncia presentada ante la Fiscalía N° 7, desglosa detalladamente el caso. Según se puede leer, los padres afirman que existió falta de atención oportuna y medicación tardía, derivando esto en la muerte del bebé, además de maltrato físico, psicológico y negligencia posparto.

“Yo no sé si mi bebé iba a poder vivir si las cosas se hacían bien, pero ellos tampoco sabían eso, simplemente le negaron su derecho a vivir”, lamentó José Lombardo, padre del bebé.

ABC intentó tener la versión del IPS, pero desde la Dirección de Comunicación indicaron que responderán a la denuncia una vez sean citados por el Ministerio Público.

IPS dio reposo de 30 días por enfermedad

El IPS tampoco reconoció la maternidad de Denisse y apenas le brindó un reposo de 30 días por enfermedad con un subsidio incluso menor al 50%, tal como se establece.

Tanya Ibañez, de la Dirección de Riesgo Laboral del IPS, admitió cierta irregularidad afirmando que si un bebé de padres asegurados nació vivo y fallece a los pocos días, el pago del reposo es por maternidad según esos días y, que la madre tiene un permiso de 40 días por enfermedad.