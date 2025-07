Ayolas: denuncian que empresas de funcionarios municipales son favorecidas con millonarios contratos a través del jefe de gabinete

Un poblador de Ayolas, quien solicitó se mantenga en reserva su identidad, declaró que la Comisión de Desarrollo de Ayolas (CODEA), a través del jefe Cristhian Rolón, habría favorecido de manera irregular a firmas constructoras ligadas a funcionarios del municipio local y a amigos para la ejecución de obras de empedrados en diferentes sectores de este distrito.

Entre las firmas que habrían sido beneficiadas figura la Empresa Familiar SRL, representada por Jorge Olmedo Barchello; esta habría recibido la suma de G. 2.775.662.850. Por otro lado, la firma BBF, de Fátima Beatriz Brítez Ortiz, hija de la asesora jurídica de la Municipalidad local, abogada Fátima Brítez, recibió un desembolso de G. 3.775.434.262. Al mismo tiempo, se señala que la Empresa Inprotec SA, cuyo propietario es Rafael Díaz, quien sería pareja sentimental de Fátima Brítez, percibió G. 522.908.884, mientras que su otra empresa, T y S, ha recibido la suma de G. 110.000.000. Desde el 2021 hasta la fecha, las firmas habrían sido favorecidas con desembolsos por G. 7.184.005.916.

Denuncia irresponsable y con tinte político

El jefe de gabinete Cristhian Rolón manifestó que, primeramente, niega las acusaciones en su contra que se difundieron en páginas de redes sociales que son manejadas por personas que no dan la cara. Las mismas son totalmente irresponsables y han sido hechas con tintes políticos que buscan manchar su imagen y las gestiones que viene realizando la actual administración municipal.

Asimismo, Rolón mencionó que él no tiene ningún tipo de vínculo con empresas que prestan servicios para la Municipalidad de Ayolas. En caso de ejercer actividad comercial, no está ligado a servicios prestados a instituciones públicas. “Estos son hechos maliciosos y con tintes políticos ante la caída inminente de algunos sectores políticos con miras a las próximas elecciones municipales. Estamos fuera de un tiempo político, las elecciones son el año que viene. Estas publicaciones no tienen más que un trasfondo político”.

En otro momento, el funcionario municipal señaló que de ninguna manera él está relacionado al proceso de adjudicación de las obras que realiza el municipio. Su función es dedicarse a la conducción del gabinete municipal, a mejorar las recaudaciones, perfeccionar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. “De ninguna manera estoy involucrado con actividades económicas para con el municipio”.

